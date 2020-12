Cadena de cines AMC condena los estrenos simultáneos de Warner Bros. en HBO Max

Si bien el mundo mira una luz final del túnel con la noticia de que Reino Unido comenzará a vacunar a su población contra el Covid-19 la próxima semana, para la industria del entretenimiento el calvario no ha terminado. Todo indica que la pandemia sólo aceleró lo que era inevitable: los servicios de streaming han tomado ventaja sobre los cines. Dado el desolador escenario actual, la cadena estadounidense AMC ha emitido un duro comunicado luego de que Warner Bros. decidiera estrenar simultáneamente todas sus películas de 2021 en HBO Max.

Con la pandemia los servicios de streaming se volvieron un servicio básico para el público. Sólo se necesitan un par de clics para disfrutar una amplia variedad de contenidos para todos los gustos y géneros. Actualmente ya no hablamos solamente de Netflix, gigante de la transmisión que ha sabido ganarse a la audiencia, HBO Max, Apple TV, Disney Plus y Amazon Prime también han llegado para quedarse. El exitoso lanzamiento de Mulan - 83% en la plataforma de streaming del ratón marcó el inicio de una nueva era que ahorrará miles de dólares en gastos de distribución.

Recientemente Warner Bros. confirmó que planea seguir el mismo camino, y a pesar de que varios países ya están a la espera de una vacuna contra el Covid-19 que ayude a la restauración de la actividad económica, el estudio adelantó que filmes como Dune, The Matrix 4, The Suicide Squad , Godzilla vs. Kong (y varios títulos más) se estrenarán en cines y HBO Max al mismo tiempo. La respuesta de la cadena estadounidense AMC fue rápida y contundente: no aprueban esta decisión en lo absoluto y esperan poder llegar a un acuerdo con la productora.

En un comunicado para The Hollywood Reporter, el CEO de AMC, Adam Aron, aseguró que debido a la situación actual aprobaron que Wonder Woman 1984 se estrene esta Navidad en cines y HBO Max, sin embargo, les ha sorprendido la noticia de que Warner Bros. planea hacer lo mismo con todas sus películas programadas para el 2021. El directivo reveló que la cadena no se quedará con los brazos cruzados y defenderá “agresivamente” su negocio:

Claramente, Warner Media tiene la intención de sacrificar una parte considerable de la rentabilidad de su división de estudio de películas, y la de sus socios de producción y cineastas, para subsidiar su puesta en marcha HBO Max. En cuanto a AMC, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que Warner no lo haga a costa nuestra. Buscaremos agresivamente términos económicos que preserven nuestro negocio.

El CEO agregó que la cadena de cines ya comenzó un “diálogo inmediato y urgente” con Warner Bros., y por ahora, se ven alentados de que una vacuna contra el Covid-19 esté en camino y traiga al público de vuelta a la increíble experiencia de la pantalla grande:

A medida que se resuelve este problema, nos alienta, no obstante, que las vacunas que protegen a la sociedad en general contra el coronavirus estén muy cerca. Por lo tanto, esperamos que los cinéfilos pronto puedan volver a deleitarse al venir a nuestros cines sin preocupaciones, viendo las mejores películas del mundo de forma segura en nuestros grandes asientos, con nuestro gran sonido y en nuestras grandes pantallas.

Con o sin Covid-19, lanzar películas directamente en streaming es un negocio que permite a cualquier estudio ahorrarse miles en gastos de distribución. Además, la medida puede resultar muy efectiva tomando en cuenta que la vacuna no llegará a toda la población al mismo tiempo. Sin embargo, hay un enemigo que será difícil de controlar cuando todas las películas comiencen a estrenarse en plataformas de transmisión: la piratería.

No olvides que Wonder Woman 1984 llegará a México el próximo 17 de diciembre.

