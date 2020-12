Mad Max: Furia en el Camino regresa al top 10 en Netflix tras la muerte de Hugh Keays-Byrne

El 2020 ha dejado profundos vacíos en la industria del cine y el entretenimiento. Varias han sido las estrellas que han fallecido en este año tan turbulento y a ellas se sumó recientemente el actor Hugh Keays-Byrne conocido principalmente por su participación en la aclamada cinta Mad Max: Furia En El Camino - 97%. Su lamentable muerte hizo que esta cinta se volviera tendencia en redes sociales y que los usuarios se dieran cuenta de que dicho título se encuentra disponible en el catálogo de Netflix como parte de sus estrenos de diciembre. Esta revelación ha impactado tanto que ahora la película aparece en el top 10 de la plataforma.

Después de 34 años del estreno de la saga original, llegó a la pantalla grande Mad Max: Furia en el Camino, la cual logró lo que pocas secuelas al superar a su antecesora que era más considerada como cine de culto para posicionarse como una de las mejores cintas del género de acción y hasta de la década. George Miller, realizador original de la saga, habría puesto toda su pasión y empeño en hacer que esto fuera posible gracias al muy buen presupuesto que el estudio Warner Bros. le otorgó y claro a las actuaciones deslumbrantes de cada uno de sus actores, de entre los que destacan Tom Hardy, Charlize Theron y por supuesto el fallecido Hugh Keays-Byrne que dio vida al villano.

Esta película que logró acaparar los elogios de la crítica especializada y el público ha hecho su aterrizaje en una de las plataformas más populares de Netflix y en tan sólo cuatro días desde que se estrenó en este formato ya ha logrado entrar en el top de lo más visto de la plataforma, principalmente porque después de que la muerte del actor británico se volviera tendencia en redes sociales muchos usuarios comenzaron a comentar que podían disfrutar de este título a un clic de distancia.

Una de las razones principales por la cual el público y la crítica enloqueció con Mad Max: Fury Road fue gracias a la acción prominente y fresca que ofrecía de cada escena y lo bien desarrollada que está la narrativa. Razón por la que la llaman la mejor película de este género. La cinta toma la acción a un nuevo nivel al presentar a Immortan Joe y su ejército de Warboys, creando a unos antagonistas que parecen tener toda una cultura y religión construida alrededor del motor V8 y las carreteras. Miller, adelantado a su época, hizo uso de tecnología de punta para crear los ambientes de estos momentos con el uso de efectos especiales.

Este modelo narrativo dinámico basado en una premisa simple ha sido tan importante e impactante dentro de la industria cinematográfica que inclusive el director ganador del Óscar Bong Joon-ho reveló que esta película influyó directamente en la manera en que creó Parásitos - 100%:

Ahora que está en Netflix y al alcance de los cinéfilos, estos no han perdido la oportunidad de disfrutarla y recordar el por qué es tan buena. A continuación, te compartimos algunos comentarios que han hecho los usuarios de redes sociales a propósito de Furia en el Camino:

