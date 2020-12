Euphoria estrena episodio especial y los fans están impresionados con la actuación de Zendaya

¡Feliz Navidad a los fans de Euphoria - 76%! La famosa serie estrenó uno de sus dos episodios especiales que conectarán la primera temporada con la segunda. La sorpresa fue que su estreno estaba programado para el domingo 6 de diciembre, pero el capítulo titulado “Trouble Don't Last Always” llegó la noche del jueves a HBO Max. Las primeras reacciones de los seguidores del show aclaman la actuación de Zendaya, quien hace unos meses hizo historia ganando el Premio Emmy a Mejor Actriz en una serie dramática.

Durante 2019 Euphoria se volvió una sensación entre los fans de las narrativas coming-of-age. La serie basada en el show israelí del mismo nombre, fue un justo refrescamiento al género por su forma de explorar los sentimientos de un grupo de adolescentes en situaciones actuales. La protagonista y narradora del programa precisamente es Rue (Zendaya), quien desde temprana edad lidia con una fuerte adicción a las drogas que intenta dejar atrás luego de conocer Jules (Hunter Schafer).

En el final de la primera temporada de Euphoria vimos cómo Jules decidió escapar sola y dejar atrás a Rue, quien termina recayendo en su adicción. Los fans del show estaban esperando que el especial centrado en la joven nos mostrara qué sucedió después del último episodio emitido el año pasado, sin embargo, se centra casi por completo en la protagonista y su compañero de Narcóticos Anónimos, Ali (Colman Domingo).

No entraremos en detalles para no darte spoilers si no has visto el especial de Euphoria, pero te podemos contar que este episodio es muy diferente al tono agitado de la serie que vimos durante la primera temporada. Nos presenta a Rue y Ali juntos en un restaurante luego de la reunión de Nochebuena de su grupo de Narcóticos Anónimos. Con un ritmo lento, resulta una exhibición de la actuación de Zendaya, quien logró demostrar por qué se volvió la actriz más joven en conseguir un Premio Emmy.

Si bien algunos fans esperaban ver mucho más glitter y alguna especie de viaje surrealista provocado por sustancias adictivas, la mayoría coincidió en que “Trouble Don't Last Always” es el episodio que todos necesitábamos luego de un año tan caótico. Tal como mencionaos previamente, las palmas se las llevó la actriz de Spider-Man: Lejos de Casa - 82%:

Zendaya, la ganadora del Emmy, me hizo llorar ahora mismo.

emmy winner zendaya making me cry rn #Euphoria pic.twitter.com/aqXBJqMi30 — emma 🌼 (@_michelangehoe) December 4, 2020

Nunca pensé que dos personas sentadas y hablando en un restaurante me pusieran tan sentimental.

I never thought two people sitting and talking in a diner would have me this emotional #Euphoria #EuphoriaHBO @euphoriaHBO pic.twitter.com/RguhTvE6cK — The Velveteen Jewell (@JewellReign) December 4, 2020

La mayoría de ustedes se perdieron el mensaje central del episodio y del programa en general, y eso es decepcionante. Finalmente pudimos conocer la mente de Rue y lo intrincada que es su lucha contra la adicción. Euphoria es mucho más que maquillaje y drama de la escuela secundaria.

most of you guys missed the centralize message of the episode and the show in general, and that’s disappointing. we finally got insight into rue’s mind and how intricate her struggle with addiction is. euphoria is much more than makeup and high school drama. #Euphoria pic.twitter.com/cuCyIUqQcY — b (@brainardrclark) December 4, 2020

Es una locura cómo este episodio de Euphoria es literalmente el mejor. El episodio mejor escrito y mejor interpretado. Zendaya definitivamente se merecía ese Emmy.

Crazy how this Euphoria episode is literally the best one. The best written episode and the best acted. Zendaya definitely deserved that Emmy. — mikhail (@pageitchy) December 4, 2020

Zendaya en Euphoria es la mejor cosa que me ha pasado.

zendaya in euphoria is the best thing that’s ever happened to me — alex (@blymnor) December 4, 2020

El especial de EUPHORIA es una discusión increíblemente honesta y humana sobre la adicción, y presenta nada menos que el mejor trabajo de la carrera de Zendaya.

The EUPHORIA special is a breathtakingly honest and human discussion of addiction, and features nothing less than career-best work from Zendaya #Euphoria https://t.co/Keo0u2lrBd — Matt Dougherty (@dr_dougherty) December 4, 2020

"Como alguien que se esforzó mucho en ser alguien que yo no pude" Zendaya lo has vuelto a hacer.

“as someone who tried really hard to be someone i couldn’t” zendaya you have done it again #EuphoriaHBO pic.twitter.com/sfAretEu0K — lex (@livsfilm) December 4, 2020

Zendaya les mostró por qué gano ese Emmy.

zendaya showed you guys why she won that emmy #Euphoria pic.twitter.com/XWqEDfsHgF — b (@brainardrclark) December 4, 2020

