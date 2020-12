Sony y Zendaya podrían haber confirmado a Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man 3

Los rumores reportados por varias fuentes de que Spider-Man 3 podría ser una película sobre el Spider-Verso y traer de vuelta a Tobey Maguire y Andrew Garfield como Hombres Araña, parecen haber sido confirmados sin querer en un reciente video del canal de Sony Channel Latinoamérica, y esta noticia parece que llegó hasta los oídos del presentador de TV Jimmy Kimmel, quien se esforzó por sacar toda la información posible a Zendaya en una reciente entrevista.

Al tratarse de rumores no confirmados, no debemos dejarnos llevar tan fácilmente y hacernos ilusiones antes de tiempo, pero tampoco podemos negar que cada vez más pistas apuntan en la dirección del Spider-Verse. Hace algunos meses cuando comenzó a difundirse que veríamos a Maguire y Garfield junto a Tom Holland en el futuro, Sony Pictures fue contactado por ET Canada y el estudio no negó el rumor, simplemente dijo que no estaba "confirmado". Ahora Zendaya ha querido seguir la misma estrategia para evadir las preguntas de Jimmy Kimmel.

La actriz de Euphoria - 76% se encuentra trabajando en Atlanta en el rodaje de Spider-Man 3, pero el jueves por la noche fue entrevistada en Jimmy Kimmel Live y el presentador fue insistente con el tema de los tres Hombres Araña. Al preguntarle si el título de la cinta es Spider-Man 3 porque hay tres Spider-Man ella respondió:

Todo es muy secreto, no puedo confirmar ni negar.

La siguiente pregunta de Kimmel fue mucho más ingeniosa y delató a Zendaya, pues ésta contó que se celebró el Día de Acción de Gracias “en una burbuja” y Jimmy preguntó si la cena fue con “Spider-Men” (Hombres Araña), a lo que ella respondió:

Sí… no puedo decir eso. Casi me… esa fue buena. Esa fue buena.

Pero Kimmel no se rindió y todavía preguntó si Tobey Maguire comió tofupavo (ya que el actor es vegano), pero Zendaya solo dijo que no tenía idea. Hasta ese punto cualquiera podría pensar que la chica solo está siguiendo la corriente de los rumores, pero todo cambia con el video que subió Sony Channel Lationamérica y que, como reportó Comic Book, era titulado “The 3 Spider-Man Together” (Los 3 Spider-Man juntos). IGN asegura que el video:

...nos dice literalmente que no tenemos que escoger a nuestro Spider-Man favorito porque en la tercera parte estarán los tres salvando al mundo. Y no es el Día de los Inocentes.

El video de YouTube ahora pasó a ser privado, y a menos que sea una broma para el 28 de diciembre que publicaron antes de tiempo, todo parece indicar que en esta ocasión los rumores son ciertos y veremos la épica reunión de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland que los fans han estado pidiendo desde el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%.

