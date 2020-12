House of the Dragon: Revelan primeras imágenes del spin-off de Game of Thrones

Nadie puede dudar de que la llegada de Game of Thrones cambió el mundo de la televisión para siempre. La adaptación de las novelas de George R.R. Martin se convirtió de inmediato en uno de los temas más sonados. Por años, la cantidad de seguidores sólo se hizo más grande y las teorías sobre el final más complicadas. Por desgracia, justo estas expectativas terminaron por actuar en contra del esperado final, que ahora es considerado uno de los peores de todos los tiempos.

Incluso si el final fue pésimamente recibido por fans y actores por igual, el legado de esta saga es fuerte, así que el inevitable anuncio de secuelas, precuelas y spin-offs no se hizo esperar. Si bien los primeros intentos fueron fallidos, como la precuela que sería protagonizada por Naomi Watts y serviría para explicar a detalle el origen de los famosos Caminantes Blancos, el proyecto de House of the Dragon se mantiene firme y listo para iniciar su producción.

En un blog oficial, Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, publicó un largo aviso sobre los próximos pasos de sus plataformas y proyectos, tanto en cine como en televisión. El comunicado explica cómo se harán los próximos estrenos de sus películas, incluida Wonder Woman 1984, que serán puestos en salas de cine y plataformas de streaming por igual y como clara consecuencia de los tiempos que vivimos.

Para terminar su comunicado, Kilar aprovechó para dar un primer vistazo a los fans que esperan la llegada de House of the Dragon:

P.S. El rodaje de la serie de Game of Thrones, House of the Dragon, empezará en un par de meses. ¡Cuidado con los dragones en lo alto!

Poco se sabe sobre la dichosa precuela, pero definitivamente puede atraer a un buen público pues se enfocará en contar la historia de la enigmática familia Targaryen. Tanto en las novelas como en la serie creada por David Benioff y D.B. Weiss , la línea e historia de estos personajes es la más oscura de todas. Mientras que los personajes navegaron y descubrieron el pasado y herencia de sus respectivas casas, la poseedora de dragones siempre fue un misterio que involucraba locura y destrucción.

La serie está basada en el libro Fire & Blood y la sinopsis oficial revela que estará situada unos 300 años de lo que vimos en Game of Thrones y contará cómo el rey Viserys Targaryen es elegido para gobernar por los señores de Westeros para sustituir al viejo Jaehaerys Targaryen. Viserys, quien será interpretado por Paddy Considine, descubrirá que ser una persona buena y decente no necesariamente lo convierte en un gran gobernante.

La premisa principal de Game of Thrones es claramente el poder y la corrupción que se alcanza por llegar a él. Así que este mismo estilo de autodestrucción, quiebre psicológico y moral, y violencia explícita se esperan para la precuela. El propio George R.R.Martin es creador y escritor de la serie junto a Ryan Condal , quien a su vez trabajará como showrunner acompañando a Miguel Sapochnik, director de varios episodios de la aclamada serie de HBO. Se espera que ya con el tiempo transcurrido entre el final y la nueva entrega, los fanáticos vuelvan a agruparse para darle una oportunidad a este proyecto que, bien llevado, sí podría convertirse en un trabajo superior a nivel narrativo.

