CEO de Warner Bros. dice cuándo veremos el Snyder Cut

Desde que Zack Snyder's Justice League se anunció en mayo pasado, los fans del DCEU se mantienen muy alertas ante cualquier novedad. Los detalles aparecen a cuentagotas y los seguidores continúan esperando una fecha de estreno a la cual aferrarse. Uno de los ejecutivos perteneciente a Warner Bros. concede nuevos detalles sobre el lanzamiento del famoso Snyder Cut en la plataforma de HBO Max. El camino hacia el estreno de este proyecto es cada vez más corto y el fandom por fin tendrá la oportunidad de mirar la redención de Liga de la Justicia - 41%.

Varios de los actores que aparecieron en Liga de la Justicia hace tres años regresarán para nuevas escenas en el Snyder Cut, hecho que emociona bastante a los fans y los hace tener esperanzas más sólidas respecto al futuro del DCEU. Por su parte, el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, comunicó a través de una larga publicación en Medium (vía Comicbook) algunas palabras que serán de gran interés para los fans de Zack Snyder y su versión de Liga de la Justicia. Aunque no revela una fecha específica para el lanzamiento del material en HBO Max, asegura que faltan "pocos meses" para el estreno. Puedes leer el fragmento a continuación:





Y sobre el tema de HBO Max, hay tantas series originales increíbles de HBO y originales de Max que me entusiasman. El documental de Tiger Woods HBO que llegará en enero es increíble. Y esta cosita llamada La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará en unos pocos meses también.

Además, compartió algunos detalles emocionantes sobre otras cosas que llegarán a HBO Max en el futuro. Vienen cosas muy grandes para Warner y su plataforma de streaming, misma que llegará a Latinoamérica en algún punto intermedio de 2021.

Ah, y el regreso de Succession y la tan esperada reunión de Friends. También tenemos un gran nuevo drama criminal llamado No Sudden Move del director ganador del Oscar y Emmy, Steven Soderbergh. Y luego está Mare of Easttown protagonizada por Kate Winslet . Además, la nueva Gossip Girl, que creo que va a hacer que muchos fans se vuelvan locos (en el buen sentido). Y… bueno, me detendré ahí, pero solo he arañado la superficie en términos de los nuevos lanzamientos que HBO Max tiene reservados. ¿Quizás debería hacer otra publicación en la biblioteca de películas y series de HBO Max?

Después de su desafortunado retraso por la pandemia de COVID-19, Wonder Woman 1984 llegará a cines mexicanos el próximo 16 de diciembre como el nuevo estreno de esta saga superheroica. La película ha había sido postergada por Warner Bros. de 2019 a 2020, quebrando un poco los sueños de los fanáticos. A pesar de las circunstancias, ni Gal Gadot ni Patty Jenkins pierden el ánimo, y ambas nos recuerdan de vez en cuando por redes sociales que el momento está muy cerca. La cinta tiene todo para superar la taquilla de su predecesora y convertirse en otro gran éxito del DCEU, además, para Navidad llegará a HBO Max.

Algunos opinan que el DCEU no tiene futuro, pero poco a poco Warner Bros. demuestra que están equivocados. El Snyder Cut se encuentra cada vez más presente y lo que traerá tal vez sea de cambiar el camino de esta historia para siempre. Tampoco debemos olvidarnos de las otras películas que ya han sido confirmadas por el estudio, Aquaman 2 y aquella protagonizada por The Flash que todavía no cuenta con un título definitivo.

