Dune, Matrix 4 y todas las películas de Warner de 2021 debutarán en HBO Max y cines simultáneamente

¿Creen que ya hemos visto todas las consecuencias del COVID-19 en la industria del cine? Tal parece que, como sucede en algunos casos de infección, las secuelas del virus tendrán repercusiones a mayor plazo. Eso es lo que indica la nueva decisión de Warner Bros, estudio que ha anunciado que Dune, Matrix 4 y todas las películas que tiene programado para estrenar en 2021 serán lanzados en cines y en su plataforma HBO Max.

De acuerdo con IndieWire, Warner Bros. reveló que todos sus estrenos esperados de 2021 llegarán de forma simultánea a cines y a HBO Max, su servicio de streaming. Esta estrategia, que verá sus primeros resultados con Wonder Woman 1984 más tarde este mes, parece ser el camino que uno de los más grandes estudios ve como redituable mientras que los distintos mercados del mundo deciden si pueden reabrir, regresar a su aforo normal o simplemente seguir con el confinamiento dependiendo de cada caso.

La lista de películas no es menor. Tenemos, por ejemplo, las esperadas cintas de ciencia ficción Dune y The Matrix 4. Pero también Godzilla vs. Kong, El Conjuro 3, Space Jame, The Suicide Squad , Mortal Kombat, Tom y Jerry y Judas and the Black Messiah, entre unas cuantas más. La decisión, evidentemente, busca dejar que el público decida si quiere verlas en la comodidad y seguridad de su hogar, contratando la plataforma, o si quieren ir al cine según las medidas sanitarias lo permitan en cada región.

Para Latinoamérica, donde todavía no llega HBO Max, esto probablemente no ponga en conflicto, por lo menos de momento, las fechas de estreno en cines. En México, por ejemplo, pese a la alta tasa de mortalidad y el ascendente número de casos, los cines han podido continuar con su operación con el número reducido de asistentes. Esto provocó que Wonder Woman 1984 mantuviera su fecha decembrina y de hecho será de los primeros países en dar la bienvenida a la princesa amazona.

Otro asunto, que habrá de sopesar el estudio, será la respuesta de los dueños de cines y otros exhibidores que la han pasado terriblemente a causa de las pérdidas económicas. Este sector públicamente reprochó, por ejemplo, a Disney cuando decidió lanzar únicamente Soul - 92%, la nueva entrega de Pixar, a través de su plataforma de streaming. Si bien esta medida no los ignora por completo, también facilita al público saltarse la taquilla.

El comunicado asegura que esta medida aplicará únicamente durante 2021. Si bien ya hay planes para empezar la vacunación contra el coronavirus en diciembre, cabe recordar que probablemente las primeras dosis sean para trabajadores de la salud y grupos vulnerables, por lo que el público en general podría tener que esperar hasta mediados del próximo año. Todo depende, además, de qué tan rápido se puedan producir las dosis y qué tan accesibles sean en las distintas partes del mundo. La vacuna, sólo presentará más retos a solucionar.

Con los antecedentes de mixtos resultados de Tenet - 83% y Mulan - 83%, ahora la industria del cine deberá esperar a ver cómo soluciona Wonder Woman 1984 su batalla contra la pandemia cuando llegue a cines y HBO Max, plataforma que todavía no tiene fecha de lanzamiento en Latinoamérica. ¿Podrá dar resultados que alienten este tipo de lanzamientos híbridos? ¿Logrará triunfar en los territorios en los que sólo llegará a cines y en un mes que los expertos consideran podría ver lo peor de la crisis? Estamos a unas semanas de averiguarlo.

