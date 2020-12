Netflix podría estar preparando una segunda temporada de Gambito de Dama

El éxito que está teniendo Gambito de Dama - 93% tanto con el público como con la crítica no es algo común de ver, sobre todo tratándose de una miniserie con historia original. Netflix encontró una nueva producción a la cual sacarle jugo, alejándose así un poco de otras series como Stranger Things - 96%, House of Cards - 85% por mencionar algunas que le han sido redituables. No obstante, al final del día esto es una industria y si algo funciona quizá lo mejor es tratar de que siga capitalizando, y por ello se rumora que el gigante de streaming podría estar tomando muy en serio el sacar una segunda temporada.

Para que se entienda mejor el éxito que ha logrado, la adaptación de siete episodios de la novela de Walter Tevis es la serie limitada con guion más popular en la historia de la compañía, y se ubica como el quinto debut televisivo más grande de la historia. Y su popularidad sigue en aumento, liderando las listas de visualización desde su fecha de estreno en octubre, robándole el puesto a series como The Mandalorian - 91% o inclusive a la bien consagrada Grey's Anatomy. Aunado a esto, el personaje de Anya Taylor-Joy ha llegado a más de 63 países, inclusive ha inspirado al público para comenzar a jugar ajedrez.

Sumando todo lo anterior ahora el informante Daniel Richtman afirma que Netflix quiere más, y podría ya estar incitando al creador de la serie, Scott Frank a que haga realidad una segunda temporada. Y aunque no hay información oficial no es tan improbable que la compañía esté buscando nuevas formas de volver a traer al ruedo a Beth Harmon, para seguir aprovechando la euforia que está causando la historia antes de que se apague.

Por otra parte, la serie cerró en un perfecto circulo narrativo, llevando a Beth por lugares oscuros para después levantarse y conquistar su sueño. El final de esta historia dejó satisfechos a muchos espectadores, por lo que se podría pensar que una segunda temporada sería muy forzada y se tendría que crear una nueva disyuntiva para el personaje. Y si somos sinceros esto podría terminar en catástrofe. Consciente de ello, la también actriz de Los Nuevos Mutantes - 62% habló de las posibilidades de regresar a interpretar a esta erudita del ajedrez, asegurando que de hacerse realidad una segunda parte, ella estaría dispuesta a regresar:

Si he aprendido algo de estar en esta industria, es nunca digas nunca. Adoro al personaje, y ciertamente volvería si me lo pidieran, pero creo que dejamos a Beth en un buen lugar. Creo que el resto de su vida seguramente también será una aventura, pero en la búsqueda que ella sigue para encontrar alguna forma de paz, solo alguna forma de poder ser feliz con quien es. Creo que termina en un lindo lugar.

Si se hace realidad o no, será algo que el tiempo y Netflix, decidan. Mientras tanto, la protagonista está feliz del recibimiento que tuvo la primera temporada y lo mucho que ha atraído al público. En entrevista con Yuriria Sierra comentó:

¡Es maravilloso! Y es un juego muy hermoso, sabes, como el público, no había jugado ajedrez antes de interpretar este personaje, ahora tengo aplicaciones de ajedrez muy útiles, me encanta jugar, es divertido, juego menos agresivo, pero es muy divertido.

Lo siguiente en la agenda de la actriz antes de una segunda temporada de Gambito de Dama - 93% es la precuela de Mad Max: Furia En El Camino - 97%. La película se enfocará en los años juveniles de Imperator Furiosa, personaje que fue interpretado por Charlize Theron en 2015.

