Tráiler de la nueva película de Studio Ghibli tiene a los fans inconformes

Studio Ghibli es una maravilla en la Tierra y muchos de nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar con sus películas. A lo largo de su historia, el estudio japonés le ha dado sentido a las aventura animadas más entrañables de todas, con un estilo en particular que en pocos segundos podemos reconocer y añorar. Sin embargo, el primer avance del más reciente proyecto de Goro Miyazaki no está logrando una buena recepción entre los usuarios de la red mundial, el drástico cambio en su estilo no está siendo visto con buenos ojos.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Studio Ghibli fue fundado en 1985 pero su trabajo se remota a 1983 con el lanzamiento de Nausicaa of the Valley of the Wind - 87%. Hayao Miyazaki, en compañía de su amigo y director Isao Takahata, dan vida al sueño y comienzan con una empresa que dio paso a muchas de las películas más mágicas de todos los tiempos. Pero por primera vez en su historia, el estudio ha dado un brinco que no se había atrevido a consolidar antes, desarrollar un proyecto con animación completamente CGI. Se trata de Earwig and the Witch, película a cargo del hijo de Hayao; puede mirar el primer tráiler a continuación:

Estamos ante una película de Studio Ghibli que no luce como el promedio. Tal parece que Goro Miyazaki quiere llevar a la empresa hacia el futuro, pero como siempre, este tipo de cambios radicales nunca son bien recibidos al principio, sobre todo para algo tan longevo y especial como lo es Studio Ghibli, que durante tanto años se ha dedicado a un solo tipo de animación y ha clavado en las mentes de sus fans ese estilo sin igual que todos adoran. El tráiler de YouTube cuenta con una desalentadora cantidad de dislikes que seguramente pondrán en alerta a los ejecutivos del estudio, pero ya veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas.

Te invitamos a leer: Hayao Miyazaki vuelve a menospreciar al anime en nueva entrevista

Earwig and the Witch se estrenará el próximo 30 de diciembre en el canal japonés NHK. La historia está basada en el libro homónimo de Diana Wynne Jones (autora de El Castillo Ambulante y sus secuelas) y el argumento tiene como protagonista a una huérfana llamada Aya que pronto es adoptada por una bruja, llevándola a un hogar muy diferente. La historia suena bastante conveniente para una película de Studio Ghibli, no obstante, tendrán que trabajar muy duro para que el público acepte este nuevo estilo propuesto por el hijo de Hayao (que a decir verdad no luce tan refinado como lo que ofrece Pixar); la animación CGI es lo que reina en Hollywood en estos momentos y algunos en Japón ya quieren dar ese paso.

Durante algunos años fue complicado disfrutar de las películas de Studio Ghibli en línea. La empresa estaba reacia a compartir los derechos a cualquier plataforma de streaming y solo era posible disfrutarlas (de manera legal) en formato físico o en televisión de paga. Por fortuna, las cosas cambiaron para este 2020, cuando Netflix confirmó que todo el catálogo del estudio llegaría a su servicio. Ahora podemos disfrutar de la filmografía en Latinoamérica y es completamente fabuloso. Vale la pena mencionar al presidente actual de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, quien tuvo una gran visión para el negocio con Netflix.



¿En el futuro veremos más película con animación CGI por parte de Studio Ghibli? Está claro que la siguiente película de Hayao tendrá su estilo convencional, pero sobre el futuro no podemos decir ni una sola palabra. Todavía no se encuentra escrito. A continuación te presentamos algunos tuits de fans que nos están felices con el nuevo tráiler de la película

No sé qué es, pero se ve extraño, ¿quizás rígido? ¿es el sombreado? Algunas tomas se ven muy bien, pero otras no.

Yo diría que es la rigidez. El tráiler carece de la fluidez de animación por la que se conoce a Ghibli.

I’d say it’s the stiffness. The trailer lacks the animation fluidity that Ghibli is known for. — AbraxanAsh (@AbraxanAsh) December 2, 2020

yo también estoy emocionado por la historia pero no tengo ganas de verla. El CGI siempre me da mareos.

Las películas de Ghibli tienen cierta vibra y hasta ahora no la veo en el avance.

ghibli movies have this certain vibe to them and i’m not getting it from the trailer so far — syl ⁷ (@P1NKSKULLS) December 2, 2020

Realmente espero que esto sea bueno, pero vaya, se ve increíblemente burdo en el avance. El CGI parece de bajo presupuesto e inacabado. Lo cual es un marcado contraste con las otras películas de Ghibli, que son algunas de las películas animadas más hermosas jamás realizadas.

I really hope this is good but boy howdy does it look incredibly rough based on the trailer. The CG looks low-budget and unfinished. Which is a stark contrast from Ghibli's other films which are some of the most gorgeous animated films ever made. https://t.co/Cl14y8fYPT — Patrick Martin (@pmartin89) December 1, 2020

También puede interesarte: Hayao Miyazaki detesta la voz de las actrices japonesas en el anime