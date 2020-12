Estrellas de El Señor de los Anillos se unen para rescatar el legendario hogar de J.R.R. Tolkien

Es un buen día para luchar por Eä. Los fans de J.R.R. Tolkien están siendo convocados para dar sentido a una batalla que jamás se había librado antes. Algunos actores de la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit se han reunido para solicitar a los lectores de la obra del escritor algo muy especial: reunir fondos con el la meta de comprar su maravillosa casa en Oxford y convertirla en un centro de apreciación a su trabajo. Se trata de una oportunidad muy especial para honrar al creador de una manera única.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Ian McKellen (Gandalf), Martin Freeman (Bilbo Bolsón), John Rhys-Davies (Gimli, Bárbol), Annie Lennox (intérprete de "Into the West" para El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94%) y otras figuras notables relacionadas con el escritor, se juntan para un video muy especial en el que piden a los fans su apoyo para contribuir en el Proyecto Northmoor, lanzado al público este 2 de diciembre y aspirando a ser uno de los esfuerzos más grandes hechos en memoria de Tolkien. McKellen compartió el mensaje a través de sus redes sociales y la recepción está siendo muy positiva. Entertainment Weekly comparte los detalles:

Te invitamos a leer: El Señor de los Anillos: Sean Astin revela cuál es la escena que siempre lo hace llorar

Rhys-Davies compartió la verdad amarga sobre los centros de apreciación a Tolkien en el mundo... así es, no existen. Pero eso podría estar a punto de cambiar para siempre.

Todos los que donen más de 20 euros (US$ 25) recibirán un certificado especial ( un PDF imprimible por correo electrónico) elaborado por keithrobinson.co.uk para el Proyecto Northmoor. Otros niveles de donaciones también obtendrán beneficios especiales. Puedes leer el tuit de Ian McKellen, y ver el video completo de la campaña en el tuit colocado a continuación.

Unlike other writers of his stature, there is no centre devoted to J.R.R. Tolkien anywhere in the world. Yet. @ProjNorthmoor https://t.co/pzMg8Yk2t2 pic.twitter.com/jx2r5MVbcw