Las mejores películas de 2020 según Cahiers du Cinéma

El 2020, un año complicado para todo el mundo, pues una crisis sanitaria nos mantuvo encerrados por un gran periodo de tiempo, cambió la forma en la que nos relacionamos y frenó la actividad de industrias importantes, como la del cine y el entretenimiento, está a punto de llegar a su fin y aunque los problemas en materia de salud continuarán, también es cierto que hay esperanza de que 2021 sea mejor. Ahora bien, como ya es costumbre la revista francesa Cahiers du Cinéma dio a conocer su lista oficial de las 10 mejores cintas del año y si bien no hubo grandes estrenos, los filmes de esta selección son destacados.

Cahiers du Cinéma fue fundada en 1951 por André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca y desde entonces es considerada una publicación respetada y destacada en el ámbito cinematográfico. Desde sus inicios, la revista optó por publicar top ten anuales con lo mejor del cine y ahora su listado es uno de los más esperados.

Es importante mencionar que esta selección de filmes se hace teniendo en cuenta los estrenos en el territorio francés, por lo que este año, aunque no hubo muchos lanzamientos a nivel mundial, los franceses sí pudieron disfrutar alguna que otra película destacada, que incluso pudo haberse estrenado en años anteriores en otros países.

Ahora, para comenzar con este listado destaca que en primer lugar aparece el documental de cuatro horas de Frederick Wiseman (Ex Libris: New York Public Library - 96%, In Jackson Heights - 95%), City Hall, material que muestra cómo el Ayuntamiento de Boston ofrece servicios de bomberos, sanidad, reuniones de veteranos, ayuda a los mayores, parques, licencias para actividades profesionales, así como cientos de actividades en las que participan los habitantes de Boston.

En la segunda posición se encuentra la película The Woman Who Ran del director y guionista surcoreano Sang-soo Hong (Grass - 100%, Claire's Camera - 69%). La cinta cuenta la historia de Gamhee, quien se queda con tres mujeres a las afueras de Seúl mientras su marido está en un viaje de negocios. Asimismo, Hong tiene otro largometraje en el sexto lugar de este conteo: se trata de Hotel by the River, filme que cuenta la historia de un viejo poeta que piensa que le queda poco tiempo de vida e invita a sus dos hijos, con quienes no se lleva bien, a visitarlo en el hotel donde se hospeda para darles el último adiós.

En la tercera y cuarta posición aparecen Diamantes en Bruto - 100%, de Benny Safdie y Josh Safdie (Pieces of a Woman - 80%), y Malmkrog, de Cristi Puiu (Sieranevada - 91%, Los Puentes de Sarajevo). La primera sigue a un joyero que se mueve en el corrupto mundo del mercado de diamantes de la ciudad de Nueva York, mientras que la segunda presenta a un grupo de invitados que pasa las vacaciones de Navidad en la mansión de un aristócrata de Transilvania y mientras surgen diferentes debates, el ambiente se calienta y la tensión se vuelve insoportable.

The Things We Say, the Things We Do, de Emmanuel Mouret, ocupa el quinto lugar y presenta la historia de amistad entre Daphné y Maxine, quienes esperan el regreso de François, pareja de la primera. La séptima posición es para Dwelling in the Fuchun Mountains, del cineasta chino Gu Xiaogang, y captura el cambio de estaciones a lo largo del río en una ciudad en el distrito de Fuyang de la ciudad de Hangzhou.

Philippe Garrel (Amante por un Día - 85%, In the Shadow of Women - 94%) y su película The Salt of Tears aparecen en la octava posición, mientras que la comedia francesa Enormous, que cuenta la vida de Claire, una famosa pianista cuya vida está constantemente controlada por su esposo Frederic, aparece en el noveno lugar. Finalmente, La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba (La Reconquista, Los Exiliados Románticos) completa el listado.

A continuación, te presentamos la lista completa de Cahiers du Cinéma:

City Hall (Frederick Wiseman)

The Woman Who Ran (Sang-soo Hong)

Diamantes en Bruto - 100% (Benny Safdie y Josh Safdie)

Malmkrog (Cristi Puiu)

The Things We Say, the Things We Do (Emmanuel Mouret)

Hotel by the River (Sang-soo Hong)

Dwelling in the Fuchun Mountains (Gu Xiaogang)

The Salt of Tears (Philippe Garrel)

Enormous (Sophie Letourneur)

La Virgen de Agosto (Jonás Trueba)

