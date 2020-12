Don't Look Up: primeras imágenes de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio en la película de Netflix

El coronavirus ha logrado detener muchas producciones y retrasar más de un estreno en cines. Sin embargo, y a pesar de la cantidad de gente que todavía está infectada, la industria de Hollywood ha decidido que el show debe continuar, por lo que Don’t Look Up, una de las películas con el elenco más ambicioso a estrenarse el próximo año, ha comenzado ya su rodaje y las primeras imágenes filtradas muestran a los ganadores del Premio de la Academia, Leonardo DiCaprio por Revenant: El Renacido - 82%, y Jennifer Lawrence por Los Juegos Del Destino - 92%, en el set, causando sensación entre la multitud que se reunió para verlos en acción.

En los primeros días de noviembre varios medios anunciaron que el rodaje de esta cinta ya estaba listo para comenzar en un barrio residencial de Framingham, una ciudad ubicada en el condado de Middlesex, en Massachusetts. Sería aquí en donde Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio podrían presentarse los próximos días para hacer sus secuencias. El tan esperado día por fin llegó y el equipo de filmación comenzó a prepararse temprano en la mañana; los encargados tras bambalinas usaron un tren Acela estacionado en la Vía 7 para filmar escenas de la que será la próxima película a cargo de Adam McKay, sobre dos astrónomos de bajo nivel (Lawrence y DiCaprio) que deben advertir al mundo sobre un asteroide gigante que se precipita hacia la Tierra.

En las fotos que tomaron varios paparazzis se puede ver a los dos protagonistas ya en personaje y luciendo bastante diferentes a como estamos acostumbrados a verlos. La actriz de Los Juegos del Hambre - 84% ha dejado atrás su melena rubia para dar paso a un tono rojizo acompañado de un flequillo, mientras que el actor de Había una vez en... Hollywood - 94% luce una prominente barba, unos simpáticos rizos en la frente y acompaña su look con unos anteojos.

Jennifer Lawrence and Leonardo DiCaprio on the set of Adam McKay's #DontLookUp pic.twitter.com/OWOD5UyolA