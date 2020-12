Star Wars: Rian Johnson revela que Anakin Skywalker iba a aparecer en Los Últimos Jedi

Aunque actualmente está en boca de todos The Mandalorian - 91%, por tratarse de la primera producción de Star Wars con Disney que no divide al fandom, muchos todavía recuerdan con amor o con desprecio a Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, esa película que marcó un antes y un después en la historia de la franquicia por la gran cantidad de críticas que recibió por parte de los fans y por los aplausos de la crítica.

Una escena que sorprendió al público fue cuando apareció Yoda en forma de fantasma de la Fuerza, como recordarán quienes vieron la cinta, ese momento ocurre cuando Luke Skywalker (Mark Hamill) está a punto de quemar el árbol donde se guardaban las sagradas escrituras de los Jedi. No obstante, incluso con la sorpresa que significó en su momento, muchos cuestionaron la ausencia de otros personajes que pudieron estar junto al maestro.

Uno de los favoritos obviamente era Anakin Skywalker, quien fue interpretado por tres actores diferentes en la trilogía original, pero en la trilogía de secuelas solo fue interpretado por Hayden Christensen. En un reciente intercambio en Twitter un fanático le preguntó al director Rian Johnson si alguna vez consideró utilizar esa opción en Star Wars: Los Últimos Jedi, ya sea para hablar con Luke o con Rey (Daisy Ridley):

¿Alguna vez pensaste que el fantasma de Anakin aparecía para hablar con Luke y / o Rey?

Brevemente para la escena donde se quema el árbol, pero la relación de Luke fue con Vader, no realmente con Anakin, lo que parecía complicar las cosas más de lo que ese momento permitió. Yoda se sintió como el maestro más impactante en ese momento.

— Rian Johnson (@rianjohnson) December 1, 2020

Como era de esperarse, e igual que con su película, no a todos los fans les gustó su respuesta. Un usuario incluso cuestionó su afirmación de que Luke no tuvo una relación con Anakin realmente:

Este es Anakin mirando a su hijo antes y después de su muerte. La relación de Luke fue tanto con Vader como con Anakin. Anakin habría sido la mejor persona para decirle a Luke que se enfrentara a Kylo, ​​su nieto. Conoce el fracaso más que nadie.

— Dallas Kroyer (@DalekOfChaos) December 1, 2020

Por otro lado, esta no es la primera vez que Johnson revela sus planes de poner a otros personajes en la escena donde apareció Yoda. En diciembre de 2017 en entrevista con The Playlist explicó que le habría encantado tener a Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi una vez más, pero sintió que no tenía sentido pues al final de Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% el fantasma aparece con la forma de Alec Guinness:

Créeme, hombre. Me hubiera encantado tener a Ewan McGregor en la película, pero era solo una cuestión de narrativa. La relación original con Obi Wan, obviamente, si Alec Guiness todavía estuviera con nosotros, habría tenido sentido. Pero nunca vimos a Luke interactuar con la versión Ewan de Obi Wan, así que hay menos conexión emocional y podría haber sido un poco extraño. Entonces, tenía sentido y pudimos recrear ese personaje [prácticamente], por lo que tenía sentido que Yoda fuera el que regresara y pateara un poco el trasero [de Luke].