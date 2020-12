Netflix celebra a Elliot Page, pone su nombre en los créditos de sus películas y series

Esta mañana, el actor Elliot Page sorprendió al mundo con una revelación que le ha dado la vuelta a todos los rincones de la web. Se declaró hombre transgénero a través de sus redes sociales y los comentarios de apoyo son abundantes e inspiradores. Ante las declaraciones de amor y afecto por la valentía de Page, Netflix se une a las celebraciones enviando algunas palabras muy especiales para su estrella y colocando de forma correcta su nombre en todas las series y películas de la plataforma. Vaya que se trata de una gran avance para las personas que están en busca de mayor visibilidad para la comunidad trans en la pantalla chica y grande.

Elliot Page ha tenido una carrera brillante desde sus años adolescentes, pero en los últimos meses ha visto aumentada su popularidad gracias a su intervención en la serie de Netflix, The Umbrella Academy - 93%, donde interpreta a Vanya Hargreeves, una mujer cisgénero que utiliza el sonido para desatar sus increíbles poderes. El personaje es uno de los más queridos de la producción y la empresa quiso celebrar la transición de Page a través de algunas palabras alentadoras; los ejecutivos están muy felices por la decisión tomada, la iniciativa de revelarse ante el mundo tal y como es. El CM de Twitter contestó al comunicado de Elliot con el siguiente mensaje:

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3! 🎻 🖤