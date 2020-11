Black Widow: Florence Pugh regresaría como Yelena Belova en la serie de Hawkeye

¡Atención fans del Universo Cinematográfico de Marvel! Ha surgido un nuevo reporte relacionado con Florence Pugh (Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98%, Luchando con mi Familia - 86%, Mujercitas - 94%). The Direct asegura que la intérprete que debutará el próximo año en Black Widow, repetirá el papel de Yelena Belova en la serie de Hawkeye protagonizada por Jeremy Renner (El Legado Bourne - 55%, Capitán América: Civil War - 90%, Avengers: Infinity War - 79%). Te daremos todos los detalles que tenemos a continuación.

A estas alturas ya habríamos disfrutado de Black Widow, película que daría inicio a la Fase 4 del MCU. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 provocó que el filme se retrasara de la primavera al otoño y finalmente hasta el 2021. Gracias a los avances y a las revelaciones que la protagonista Scarlett Johansson (Perdidos en Tokio - 95%, Historia de un Matrimonio - 98%, Jojo Rabbit - 75%) y el resto del equipo han realizado, sabemos que la producción será la conmovedora despedida al personaje que los fans deseaban.

En un reporte exclusivo, The Direct informa que Florence Pugh se está preparando para repetir su papel de Yelena Belova en la serie de Disney Plus de Hawkeye. El medio no da muchos detalles al respecto, pero se especula que la intérprete utilizará un atuendo similar al de Ronin como el que Clint Barton usó en su memorable escena de Avengers: Endgame - 95%.

La teoría predominante en estos momentos es la que hemos estado escuchando desde hace varios meses. Natasha Romanoff le pasará la batuta a Yelena, por lo que la nueva Viuda Negra del Universo Cinematográfico de Marvel tomará el lugar de su “hermana” durante la Fase 4 de la franquicia. Si ése es el plan del estudio, tiene sentido que la calificada espía eventualmente se cruce con Barton, quien sabemos fue una de las personas más cercanas de nuestra querida Black Widow.

De hecho, en una entrevista que forma parte del Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book, Scarlett Johansson reveló que la película de Viuda Negra finalmente explicaría que sucedió en Budapest con ella y Hawkeye. Los fans el MCU recordarán que esta referencia apareció por primera vez en Los Vengadores - 92%, y de acuerdo con la actriz, el próximo filme de la franquicia rendirá una satisfactoria explicación al respecto (vía ScreenRant):

Todos estuvimos de acuerdo en que teníamos que averiguar qué pasó en Budapest. Eso comenzó como esta frase desechable que Joss Whedon lanzó The Avengers, como un momento divertido entre Hawkeye y Black Widow. Son Clint y Natasha hablando de su historia, y obtienes un pequeño Easter Egg divertido para que los fanáticos teoricen. Pensamos que si no regresamos a Budapest y averiguamos lo que realmente sucedió allí, la gente se sentirá insatisfecha. Me pregunté ¿qué pasó allí?

Por ahora, habrá que esperar a que la propia Pugh o algún portavoz, confirme que la actriz se unirá a la producción de Hawkeye, misma que de acuerdo con The Direct, está por comenzar su etapa de filmaciones. Desafortunadamente, luego de los estragos provocados por la pandemia de Covid-19, la serie protagonizada por Jeremy Renner trasladó su fecha de estreno hasta 2022, así que pasará un buen tiempo para que recibamos imágenes oficiales o un avance concreto de lo que veremos en el show.

Mientras tanto, no olvides que Black Widow llegará a cines el 7 de mayo de 2021. Los rumores de que el primer filme de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel podría tener un lanzamiento en streaming similar al de Mulan - 83% son cada vez más fuertes, pero mientras Disney no tome una decisión al respecto, continuaremos esperando disfrutar de la despedida de Natasha Romanoff en la pantalla grande.

