The Mandalorian: Fans se niegan a llamar a Baby Yoda por su verdadero nombre

¿Se llamaba Grogu? El quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian - 91% finalmente reveló el verdadero nombre de The Child. Si bien la producción ya había advertido que eventualmente conoceríamos la identidad del tierno personaje, los fans se niegan a olvidar el apodo con el que más de un año el mundo conoció al compañero de Din Djarin (Pedro Pascal): Baby Yoda.

Cuando The Mandalorian se estrenó el año pasado y marcó el triunfal lanzamiento de Disney Plus, los fans inmediatamente quedaron enganchados con el show. La primera serie live-action de Star Wars comprobó que hay muchas más historias interesantes en el universo de la Guerra de las Galaxias (quizás más que Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%). Si bien el protagonista se ganó el afecto del público, su pequeño compañero se robó los corazones de todos. El mundo lo bautizó como Baby Yoda por su parecido con el legendario maestro Jedi, y así fue como dio inicio uno de los memes más tiernos de las redes sociales.

No obstante, la propia serie había dejado claro que eventualmente conoceríamos la historia detrás de The Child, y de acuerdo con declaraciones del presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, en The Star Wars Show, a Jon Favreau (showrunner de The Mandalorian) no le hacía nada de gracia el apodo de Baby Yoda (vía ComicBook):

No nos referimos a The Child o The Asset de la forma en que el mundo se refiere a The Child y The Asset como 'Baby Yoda', eso es un no-no. Me castigaron, en mis primeros correos electrónicos a Jon Favreau, hice referencia a ‘Baby Yoda’. Simplemente parecía fácil. Y Jon me regañó varias veces: ‘¡No es Baby Yoda!

Recientemente nos enteramos que el verdadero nombre de The Child es Grogu, y si bien los fans quedaron expectantes con los nuevos detalles del personaje que se revelaron durante el último episodio de la serie, muchos continúan renuentes a dejar de utilizar el apodo de Baby Yoda:

Grogu será siempre Baby Yoda para mí.

#Grogu will always be Baby Yoda to me 💚 pic.twitter.com/S4nJD6sF5Y — StephanieAtHome (@UrNastyHippie) November 28, 2020

¿Entonces el verdadero nombre de The Child es Baby Yoda? Sí, bueno, el continúa siendo Baby Yoda para mí.

So The Child’s real name is Grogu??? Yeah nah he’s still Baby Yoda to me #TheMandalorian pic.twitter.com/9uW3F9AzqP — Brett (7-3) SZN (@Brett94921493) November 27, 2020

Finalmente sabemos su nombre pero voy a seguir llamándolo Baby Yoda.

We finally know his name but I'm still gonna call him baby Yoda#Themandalorian pic.twitter.com/AiiWafyJei — Gai-Lanne Pepper (@GaiLannePepper) November 28, 2020

Yo continuando llamándolo Baby Yoda a pesar de que su nombre es "aparentemente" Grogu.

me continuing to call him Baby Yoda even though his name is “apparently” Grogu pic.twitter.com/1D1rmbM6TN — garrison pugh (@garrisonpugh) November 27, 2020

Jon Favreau tratando de arrancar el nombre ‘Baby Yoda’ de mis frías y muertas manos.

#TheMandalorian

John Favreau trying to rip the name “Baby Yoda” from my cold, dead hands: pic.twitter.com/g2zxhriYVb — Preeti Chhibber says Let’s Win in GA! (@runwithskizzers) November 27, 2020

Su nombre es Baby Yoda. No me importa una mierda lo que digan.

His name is baby Yoda. Idgaf what they said. — Marcel (@BasicallyIDoWrk) November 27, 2020

Yo cuando los escritores decidieron no nombrarlo Baby Yoda.

Me when the writers decided not to name him Baby Yoda #TheMandalorian #AhsokaTano pic.twitter.com/0ONunCK5IG — Stephanie Green (@stephm_green) November 27, 2020

No tiene ningún sentido darle a Baby Yoda un verdadero nombre nadie va a llamarlo así.

there was absolutely no point in giving baby yoda a real name no one's going to call him that lmao — sara clements 🌈 (@mildredsfierce) November 27, 2020

En una entrevista con Vanity Fair, el director del treceavo episodio de The Mandalorian - 91%, Dave Filoni, reveló que desde la primera temporada Jon Favreau ya le había dicho el verdadero nombre de Baby Yoda, por lo que comenzó a planear la emotiva escena donde Ahsoka Tano (Rosario Dawson) se comunica con Grogu a través de su conexión con la Fuerza y le cuenta a Mando la historia detrás de The Child (vía Uproxx):

El nombre ha existido por un tiempo. [Jon Favreau] me dijo al principio de la primera temporada cuál sería, lo que me hizo empezar a pensar en cómo la gente podría aprender el nombre. Esto me dio la idea de que Ahsoka, que es muy compasiva, podría conectarse con The Child, y que sin palabras probablemente podrían comunicarse a través de recuerdos y experiencias. A través de esa conexión, aprende el nombre y luego se lo dice a Mando y a la audiencia.

