The Mandalorian 2: El error de Ahsoka Tano cuando habló con Din Djarin sobre no entrenar a Baby Yoda

Tuvieron que pasar 13 episodios para que la exitosa serie de Disney Plus, The Mandalorian - 91%, introdujera al personaje de Ahsoka Tano, conocida por ser la única aprendiz de Anakin Skywalker. El capítulo cinco de la temporada dos muestra a la actriz Rosario Dawson (Hombres de Negro II - 39%, La Ciudad Del Pecado - 78%, Zombieland: Tiro de Gracia - 84%) interpretando a esta famosa Jedi cuando Din Djarin va a buscarla para pedirle que entrene a Baby Yoda, sobre quien también se reveló su verdadero nombre, Grogu.

Si aún no has comenzado a ver la segunda temporada de esta popular serie, te recomendamos no seguir leyendo, pues si bien no revelaremos grandes spoilers, es probable que primero desees ver en pantalla lo que comentaremos. Una vez dicho esto, conviene mencionar que Ahsoka Tano es un personaje querido de la franquicia de Star Wars, el cual apareció por primera vez en la serie animada Star Wars: La Guerra de los Clones y posteriormente salió en el también programa animado Star Wars Rebels.

Ahora con Dawson, Ashoka Tano tiene su primera versión live-action y presentó algunos cambios significativos de apariencia con respecto a su versión animada. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de este personaje fue su negativa a entrenar a Grogu/Baby Yoda como Jedi y en su explicación se equivocó en algo importante (vía CBR.com).

Cuando Djarin va a buscar al personaje de Dawson para decirle las razones por las que debería entrenar al Niño y por qué tendría que quedarse con lo que queda de la Orden Jedi, Tano le dice que no puede entrenarlo y pinta al pequeño Grogu como un lastre para la galaxia.

En su discusión con Mando, Ahsoka admite que tiene miedo de lo que pueda pasar si Grogu llega a dominar la Fuerza, pues ha sentido un conflicto en él y eso, combinado con la conexión emocional con el Mandaloriano, podría romperlo y convertirlo en un villano. Ella admite que ha visto esto antes y que ‘los mejores’ Jedi incluso sucumbieron a ello, lo que claramente hace referencia a su antiguo maestro Anakin.

Sin embargo, ella se equivoca al pensar que Anakin era uno de los mejores, ya que ni siquiera encajaba en esa categoría. Sí, era poderoso, pero tenía muchas deficiencias como Jedi y como persona. Era egoísta, siempre ansiaba poder y control, y es esto, no la emoción o el amor, fue lo que lo convirtió en Darth Vader cuando se hizo más fuerte con el Lado Oscuro de la Fuerza. En realidad, Ahsoka es la mejor del grupo porque, al igual que Ani, el consejo la criticó, eludió su responsabilidad y la trató mal. No obstante, ella logró canalizar sus emociones, se olvidó de la diplomacia y ayudó a los más necesitados.

En su caso, la emoción fue algo bueno. Si bien estaba enojada con las enseñanzas de la Orden y se decepcionó por la forma en que dejaron sufrir a muchos planetas mientras jugaban a la política, ella no dejó que la ira o la venganza la dominaran. Así que decir que la rabia llevó a Anakin a la locura es una mala excusa.

Asimismo, es injusto decir que así terminará Grogu, pues ella misma es el ejemplo de que siempre hay otros caminos y que por más miedo, ira o decepción que puedas sentir, siempre puedes canalizar esas emociones para el bien. Después de todo, Ahsoka estaba mucho más impulsada por sus pasiones cuando le dio la espalda a los Jedi, pero aun así logró abrir un camino heroico.

De esta manera, ella es la maestra perfecta como una desertora que sabe lo que hay que tomar de ambos lados. Ella es la plantilla de cómo deberían ser todos los libertadores, por lo que con un poco de suerte podría terminar entrenando a Baby Yoda y dejando sus prejuicios a un lado.

