Drake obtiene la aprobación de Barack Obama para interpretarlo en una biopic

Hacer películas sobre figuras reconocidas de cualquier medio siempre es algo bien recibido por el público, al menos en la mayoría de los casos. Algunos opinan que ya es tiempo de una biopic con actores reconocidos para Barack Obama y tiempo atrás Drake se ofreció para interpretar al personaje principal. A través de una nueva entrevista con 360 With Speedy Morman, el ex-presidente abordó el tema sobre la producción de una cinta basada en su vida y emitió su opinión respecto a tener el rapero en el papel estelar. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles sobre esta posibilidad.

El 20 de enero de 2009, Barack Obama se convirtió en el primer afroamericano en tomar la silla presidencial de Estados Unidos; su mandato se extendió hasta el 20 de enero de 2017 pero desde el inicio pasó a la historia por su memorable logró. El cine le ha dedicado algunos esfuerzos al político y su esposa, por ejemplo Southside with You - 91%, película que narra el verano de 1989 cuando el futuro presidente de los Estados Unidos, cortejó a su futura primera dama en una cita épica por el South Side de Chicago. Esta cinta fue bien recibida por la crítica pero todavía se sigue esperando una biopic que desarrolle en profundidad la vida de Barack. En la nueva entrevista le da su aprobación a Drake para interpretarlo en algún proyecto del futuro:

Diré esto, Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano talentoso, talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo... Drake tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi hogar. Sospecho que Malia y Sasha [sus hijas] estarían bien con eso.

La primera vez que Drake habló sobre su interés de convertirse en Barack en la pantalla grande fue 2010, durante un encuentro con el medio Paper. En aquel año declaró haber practicado un largo tiempo la interpretación de Obama, mencionando que estaba muy dispuesto a tomar el puesto. ¿Todavía mantendrá su postura? Aquí sus declaraciones de hace una década:

Espero que alguien haga pronto una película sobre la vida de Obama porque podría interpretarlo. Veo todas las direcciones. Cada vez que lo veo en la televisión, no cambio de canal, definitivamente presto atención y escucho las inflexiones de su voz. Si le preguntas a alguien que me conoce, soy bastante bueno con las impresiones. Lento pero seguro, no estoy en el modo de estudio porque nadie me ha llamado por nada, pero solo presto atención para que cuando llegue el día no me apresure a aprender a hablar como él.

Este 2020 se lanzó Becoming, documental que explora la vida de Michelle Obama, una mirada hacia su intimidad, sus esperanzas y conexión con otros durante su gira de libros de 2019. No todos los días es posible ver y disfrutar con la perspectiva de la mujeres negras, pero este material nos ofrece un acercamiento profundo a los días de quien en el pasado fue la Primera Dama afroamericana, ejemplo que han seguido millones de niñas no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo.

¿Cuánto tiempo pasará hasta que tengamos una biopic de gran producción para Barack Obama? Cabe preguntarse si Drake terminará siendo el gran elegido para interpretar al política, algunos tal vez estén de acuerdo, otros no tanto. Solo el tiempo no dirá hacia dónde gira la situación.

