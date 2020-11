Nueva intro de Black Panther en Disney Plus rinde homenaje a Chadwick Boseman en su cumpleaños

Hoy el adorado actor del Universo Cinematográfico de Marvel, Chadwick Boseman, estaría cumpliendo 44 años de vida. El pasado mes de agosto la noticia de su fallecimiento conmocionó a miles de fanáticos alrededor del mundo, quienes siempre lo recordarán por su icónico papel del Rey T’challa en Pantera Negra - 90%. Para celebrar su cumpleaños, Disney Plus ha agregado una nueva intro a la película de Black Panther, misma que celebra la exitosa carrera del actor por Marvel Studios.

Sin duda, una de las mayores pérdidas este 2020 ha sido la de Chadwick Boseman. El actor estuvo lidiando en silencio con el cáncer de colon, enfermedad que padecía desde hace varios atrás. Se ha revelado que ni siquiera los productores y ejecutivos de Marvel Studios estaban al tanto de la salud del intérprete, quien ya estaba por comenzar a trabajar en Black Panther II. La primera película fue un rotundo éxito no sólo para el personaje que debutó en Capitán América: Civil War - 90%, sino para el género cinematográfico de superhéroes, que pudo colarse satisfactoriamente en la temporada de premios de 2019.

Este 29 de noviembre el intérprete de Pantera Negra estaría celebrando su 44 aniversario de vida, por lo que Disney Plus decidió rendir tributo al actor con una nueva intro para la película que nos muestra el origen del superhéroe. Esta nueva apertura combina el logo de Marvel Studios con imágenes del actor en pantalla, y si eres fan de Chadwick Boseman, seguro disfrutarás de verlo a continuación:

De acuerdo con información reciente de The Hollywood Reporter, Black Panther II comenzará a filmarse en julio del próximo año en Atlanta. Las especulaciones sobre la manera en que la producción resolverá la ausencia del protagonista están a la orden del día, y algunos piensan que Marvel Studios realizará una escena especial con CGI para despedir para siempre al personaje.

Como era de esperarse, los fans de Boseman fueron los primeros en notar el especial tributo en Disney Plus. Los mensajes de amor y agradecimiento por este nuevo intro en Black Panther llovieron en redes sociales, donde los seguidores de la estrella de Marvel Studios manifestaron su aprecio al actor y sus felicitaciones en esta fecha donde estaría celebrando un año más de vida:

Mi corazón explotó al ver esto. Chadwick Boseman es y siempre será una leyenda. Feliz cumpleaños rey.

Feliz cumpleaños al Rey. Gracias por todo y sí, hay homenaje especial si ves Black Panther en Disney Plus hoy.

De hecho, estoy bien con este cambio para la introducción de Marvel Studios para la versión de Disney + de Black Panther, ya que rinde homenaje a Chadwick Boseman después de su muerte y porque hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños Chadwick Boseman, Wakanda para siempre.

im actually alright with this change for the marvel studios intro for the disney+ version of black panther as it pays tribute to chadwick boseman after his death and because today is his birthday



Si ves Black Panther en Disney Plus, han reemplazado la pantalla de bienvenida de Marvel Studios por una que es un tributo a Chadwick Boseman en memoria de él por su 44 cumpleaños. Feliz cumpleaños Rey. Te extrañamos cada día más. Gracias por todo.

Hoy habría sido el cumpleaños 44 de Chadwick Boseman. Ésta es la intro actualizada que se reproduce en el fondo de Black Panther en Disney Plus. Gracias a quienes hicieron este hermoso homenaje y como siempre: #WakandaForever.

Puedes celebrar el cumpleaños de Chadwick Boseman mirando Pantera Negra - 90% en Disney Plus.

