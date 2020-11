Star Wars: fans convierten en tendencia a Padmé y la declaran uno de los mejores personajes

Los fans de Star Wars tienen muy presente a Padmé Amidala, personaje interpretado por Natalie Portman en sus años juveniles. La joven reina y posterior senadora se convirtió en el interés amoroso de Anakin y después en la madre de los mellizos Luke y Leia. De vez en cuando, Padmé es un tanto despreciada por el fandom, pero esta no es la ocasión. Recientemente ha pasado a ser tendencia en Twitter y los seguidores de Lucasfilm están aprovechando para compartir su cariño hacia el papel de Natalie. Los años han pasado pero la bella gobernante de Naboo sigue siendo muy querida entre el público.

Con tan solo 18 años, Natalie Portman tomó el rol de Padmé Amidala para Star Wars. Su historia es realmente una tragedia y con el paso del tiempo se ha convertido en un personaje muy importante y querido en el lore de la saga. Su relación con Anakin fue lo que terminó impulsando al Jedi al lado oscuro, transformándose en el popular villano Darth Vader. La obsesión de Skywalker por proteger a su amada fue lo que lo impulsó a salir en busca de extraños poderes que finalmente terminaron corrompiéndolo. Pero Padmé no solo funcionó como interés amoroso para el protagonista, por sí sola es una humana admirable.

Con tan solo 14 años, Padmé fue elegida como reina de Naboo y su carrera política fue en ascenso. Los años la formaron como una sólida líder y gobernante, fuente de inspiración para su pueblo y una digna representante planetaria en el Senado Galáctico. Teniendo 24 años y Anakin 19, se casó con él en una boda secreta, posteriormente concibiendo a sus dos hijos mellizos; desgraciadamente las cosas no funcionaron entre ambos debido a la búsqueda de poder del Jedi. El guerrero abandona a Padmé e inicia su conversión junto a Darth Sidious, mientras que ella muerte tras el parto debido a que había perdido la voluntad de vivir. Todas esta historia puede ser disfrutada en Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma - 55%, Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% y Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%.

Aunque las precuelas fueron mal recibidas en su tiempo, ahora son ampliamente reconocidas por el fandom de Star Wars, uno de los más grandes y volátiles de todo el mundo. Muchos fanáticos pensaron ingenuamente que la trilogía de Disney sería la joya de la corona, la historia que devolvería la grandeza a la franquicia, pero la realidad fue muy distinta y con cada nueva entrega las opiniones eran cada vez más divisivas. Ahora el escenario es muy diferente y la aventura de la galaxia lejana en la pantalla grande ha perdido un poco el rumbo, sin embargo, los asombrosos acontecimientos recientes observados en The Mandalorian - 91% han devuelto el espíritu.

A continuación te presentamos algunos tuits que rescatan al personaje de Padmé, transformándolo en tendencia y en uno de los personajes más destacados de Star Wars:

;i día está hecho porque mi dulce reina/senadora/personaje de consuelo, la señorita Padmé Amidala es tendencia y es lo que se merece.

my day is made because my sweet queen/senator/comfort character miss padmé amidala is trending and it’s what she deserves 🥺😭🥰 pic.twitter.com/w6aZoUC7KX — lexi ✿ loves hayden (@returnofpadme) November 29, 2020

No sé por qué Padmé está de moda, pero aquí hay un recordatorio de que ella es la mejor, incluso con la trilogía original arruinando seriamente al personaje en ocasiones. Tan pocos personajes elegantes, ultrafemeninos, líderes natos, guerreros de la justicia hay por ahí y ella fue fantástica.

I don't know why Padme is trending, but here's a reminder that she's the absolute best even with the OT seriously messing with her character sometimes. So few luxurious, ultra-feminine, whip smart, born-leader, justice warrior characters out there and she was fantastic. pic.twitter.com/UC6LzMhAI4 — Launa Sorensen (@launasorensen) November 29, 2020

Padmé en El Ataque de los Clones es muy especial.

padmé in aotc is so very special pic.twitter.com/fOvB6wFL9v — zed | mando spoilers (@vadersanakin) November 28, 2020

No puedo creer que Padme sea tendencia sin ninguna razón, pero de todos modos mantengamos su tendencia.

La belleza de Padmé me deja sin palabras.

Padmé’s beauty leaves me speechless pic.twitter.com/0JZVCBIjm7 — chiara ✰ (@adovranakin) November 29, 2020

Dado que nuestra adorable Padmé es tendencia, pensé en compartir algunos de mis dibujos favoritos que he hecho de ella a lo largo de los años.

Since our lovely Padme is trending I thought I'd share some of my favorite drawings I've done of her over the years! pic.twitter.com/emOStIrnox — 🎄 💀 Sandy Claws 💀🎄 (@Duchesofthemoon) November 29, 2020

Anakin era una persona completamente diferente alrededor de Padmé, siempre feliz, sonriente y cariñoso. Y que ella lo viera transformarse en alguien tan oscuro, enojado y completamente diferente del Anakin que siempre había conocido, en solo cuestión de días...

anakin was a completely different person around padmé, always happy and smiling and loving. and for her to watch him change into someone so dark and angry and completely different from the anakin she’d always known, in just a matter of days... pic.twitter.com/aZTvnGDUwo — pepe ✿ ceo of sad star wars (@skywalkerssith) November 28, 2020

Padmé en tendencias sé que es lo correcto.

padme trending i know thats right pic.twitter.com/XCWdcCz57f — ivy (@dcyIights) November 29, 2020

