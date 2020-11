Spider-Man: Miles Morales | Este fue el homenaje a Chadwick Boseman en el videojuego

Una de las noticias más impactantes de este año fue la del fallecimiento de Chadwick Boseman conocido actor del Universo Cinematográfico de Marvel, por ser el protagonista de Pantera Negra - 90%. Su nivel actoral, su compromiso y su carisma lo llevaron a cultivar múltiples fanáticos en todo el mundo, por lo que su muerte no ha pasado desapercibida y se ha buscado rendirle homenaje de más de una manera para así preservar su legado. Una de estas formas se dio en el reciente juego Spider-Man: Miles Morales - 93%, con un detalle pequeño que sólo verdaderos observadores han podido encontrar.

Si bien Marvel Studios aún no deja claro qué hará con el personaje de T’Challa en el marco de Pantera Negra 2, esto no ha impedido que Chadwick siga apareciendo hasta en los momentos y lugares menos esperados. Es posible que aquellos jugadores que ya hayan llegado al final de Spider-Man: Miles Morales se habrán dado cuenta del tributo a Chadwick Boseman que aparece en los créditos de la secuela, pero eso está lejos de ser la única forma que el desarrollador Insomniac Games ha elegido para celebrar su vida, ya que han agregado otro pequeño detalle que está a la vista sólo de jugadores que presten atención a todo.

A lo largo del aclamado juego se le puede ver al ahora famoso Miles Morales trepando y balanceándose por toda la ciudad de Nueva York. En uno de estos viajes se puede observar que el nombre de la calle 42nd Street, la cual también apareció en el primer juego de Spider-Man en 2018, fue sustituida por el ahora nombre Bosman Way. Lo que se puede entender como un tributo pequeño pero significativo para quien personificó al rey de Wakanda en más de una película del MCU.

Este nuevo juego que cuenta con el personaje de Spider-Man un nuevo universo con el eje principal, no sólo rindió homenaje al fallecido actor, sino que también incluyó una estatua al creador de varios héroes icónicos, así como fundado de Marvel Cómics: Stan Lee . De acuerdo con la exhaustiva investigación de We got this covered, si quieres encontrar el tributo a este icónico hombre debes dirigirte a Central Park dentro del juego con las siguientes instrucciones:

Para ver el monumento por ustedes mismos, dirígete directamente al centro de Central Park y al oeste hacia la ciudad. Para facilitar las cosas, te sugerimos que se quede en el nivel del suelo o cerca de él para que pueda ver fácilmente la estatua en cuestión, que se alza frente a Mick's Diner. Para los finalistas, hacer este viaje desbloqueará el Trofeo Best Fries In Town.

Por otra parte, de acuerdo con Comic Book, se espera que la segunda parte de Pantera Negra comience su rodaje en el verano del próximo año, siendo julio el mes en que tentativamente comenzarían a desarrollar esta secuela. La información no decía nada sobre qué pasará con el protagonista, sin embargo, si se anunció que el actor mexicano Tenoch Huerta se une al elenco, dando vida a uno de los villanos. Y seguramente, así como en el juego de Spider-Man el director Ryan Coogler y el resto de su equipo encontrarán la manera de rendir tributo a Boseman.

En cuanto al juego de Spider-Man: Miles Morales - 93%, ha sido muy bien recibido a pesar de tener una corta duración y no ser tan extenso como su antecesor. El personaje se volvió muy popular gracias a la cinta ganadora del Premio de la Academia, Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, desde entonces los fanáticos están a la espera de que esta versión del arácnido héroe se una a las aventuras live-action.

