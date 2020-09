Shuri sería Black Panther en la nueva alienación de los Avengers

La prematura muerte de Chadwick Boseman ha dejado un hueco irremplazable en la industria de Hollywood y, por supuesto, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hasta ahora los fans han estado especulando si el estudio buscará la manera de hacer que Pantera Negra muera dentro de la pantalla (utilizando tecnología CGI para traerlo de vuelta), lo reemplazarán o si reformularán el papel para que otra persona asuma su cargo. Todo indica que Marvel Studios actuará en una combinación de estas tres opciones, pasando el mando a Shuri (Letitia Wright) y convirtiéndola en miembro del nuevo equipo de Los Vengadores.

Aparentemente la idea de que Shuri se convierta en la nueva Black Panther no viene solamente a raíz del lamentable fallecimiento del actor que protagonizó Pantera Negra - 90%, sino que es algo que Marvel Studios había estado considerando desde tiempo atrás y el equipo encabezado por Kevin Feige estaba esperando el momento preciso para introducirla como miembro de los Vengadores. Tal como quedó claro en Avengers: Endgame - 95%, nuestro equipo favorito de superhéroes necesita pasar por una renovación y la próxima Fase del MCU será esencial para replantear el rumbo que tomará la franquicia a partir de ahora (y sus nuevos fabulosos protagonistas).

De acuerdo con fuentes cercanas a We Got This Coverered, la alineación de los Nuevos Avengers será: Capitana Marvel, Doctor Strange, Spider-Man , She-Hulk, War Machine, Falcon como el nuevo Capitán América, Shang-Chi, Yelena Belova como Viuda Negra, Wolverine y Shuri, la nueva Pantera Negra. Toma sentido este rumor dado que estos superhéroes están por presentarse y/o adquirir protagonismo en la Fase 4 del MCU, y especialmente en el caso del personaje de Shuri, suena a la mejor opción tanto como para el estudio como para los fans de Black Panther.

Durante la MCM London Comic Con dos años atrás, la actriz Letitia Wright fue cuestionada sobre la posibilidad de tomar el lugar de Chadwick Boseman como Pantera Negra. Por supuesto que en aquel momento la intérprete no se imaginaba que eso podría suceder en un doloroso futuro cercano, por lo que expresó que le encantaría que Shuri tomara el mando y se pareciera más a la de los cómics:

Si surgiera la oportunidad, entonces ¿por qué no? Sería tan preciso como el cómic. Sí, eso sería increíble. Significa más entrenamiento, más aprendizaje y realmente sería una aventura increíble. Shuri se vuelve una salvaje en los cómics. Pasa por la comedia y la diversión, como una niña, para luego sacar sus garras. Estoy emocionada.

Desde que Chadwick Boseman dejó este mundo, los fans se han estado preguntando qué sucederá con Black Panther II. Los sentimientos están encontrados, por un lado, nadie quiere que el personaje sea interpretado por otro actor de Hollwyood y por otro, el superhéroe se ha ganado un lugar dentro del corazón del fandom y la comunidad afrodescendiente. Sería una pena dejarlo ir y tal parece que eso no está en los planes de Marvel Studios, pero sólo el tiempo dirá qué rumbo tomará la franquicia tras tan triste baja en el elenco principal.

No olvides que la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel está por comenzar a finales de este año. Si bien nos quedamos sin el estreno de Black Widow definitivamente, WandaVision está lista para su lanzamiento en Disney Plus. Sabemos bien que los fans están muy emocionados con esta nueva producción sitcom que ya luce fascinante y misteriosa en su primer tráiler oficial. Definitivamente queremos saber qué le depara a nuestros superhéroes favoritos en la próxima etapa de la franquicia y sin duda este show nos proporcionará muchas pistas. ¡No te lo puedes perder!

WandaVision llegará a Disney Plus este diciembre. Mantente atento a más noticias de Tomatazos para conocer la fecha de estreno.

