Hallan muerta a Yuko Takeuchi, actriz de Ringu y Miss Sherlock, se presume suicidio

Lamentablemente esta mañana el Internet nuevamente ha sido sacudido por una inesperada noticia: Yûko Takeuchi, reconocida actriz japonesa que figuraba en el cine y la televisión desde finales de los años 90, fue hallada sin vida en su casa en Tokio. Con sólo 40 años y un futuro por delante, los reportes oficiales de medios como Kyodo News aseguran que las condiciones de la muerte podrían estar revelando un suicidio. Sin duda el país del sol naciente y resto de fans alrededor del mundo que conocieron su trabajo están de luto.

De acuerdo con Comic Book, el actor Taiki Nakabayashi, esposo de Takeuchi, la encontró sin vida en su apartamento en Tokio este domingo por la mañana. La famosa actriz no dejó atrás solamente a su pareja con la que llevaba aproximadamente un año de casada, sino a dos hijos, incluido un bebé nacido el pasado mes de enero. Tal como mencionamos previamente, la intérprete comenzó su carrera muy joven en la televisión japonesa, pero su gran salto a la pantalla grande y a la fama mundial, fue en Ringu - 97%, película que muchos conocieron gracias a la versión estadounidense El Aro - 72%.

En Ringu, Takeuchi nos regaló una de las escenas del j-horror más memorables para los fans del género. La joven actriz interpretó el papel de Tomoko, una estudiante que, junto a tres de sus amigos, vio una extraña cinta y recibió una llamada después de verla. El misterioso video corresponde al de una leyenda urbana que supuestamente te mata siete días después de verlo, lo que sucede mientras la adolescente se encuentra junto a su amiga Masami.

Según los reportes en torno al fallecimiento de Yūko Takeuchi, se presume que la causa de su muerte pudo haber sido un suicidio, aunque hasta el momento no se ha encontrado una nota. Lo lamentable es que de confirmarse, la actriz sería el cuarto caso de suicidio dentro del mundo de celebridades japonesas, siguiendo los cometidos por Sei Ashina a principios de septiembre, Haruma Miura en julio y a Hana Kimura en mayo.

Takeuchi debutó en la televisión en el drama Cyborg de 1996. Tres años después, obtuvo el papel principal en el drama Asuka. En 2001, siguió con el papel protagónico en Love and Life in the White. Como mencionamos líneas arriba, su carrera en el cine comenzó en 1998 con su actuación en el gran éxito de terror Ringu y el papel protagónico en el drama adolescente Innocent World.

La intérprete continuó vigente en la televisión y el cine durante la primera década del siglo XXI y volvió a hacerse notoria en 2018 gracias a Miss Sherlock, una versión femenina del detective Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle producida por Hulu y HBO Asia, emitida en 18 países de todo el mundo. En una entrevista para Japan Times, Takeuchi reveló que quería crear un Sherlock que fuera “difícil de comprender”.

La actriz ganó el Premio de Cine de la Academia de Japón tres años seguidos desde 2003 hasta 2005. Estos galardones fueron otorgados por sus actuaciones en las películas Yomigaeri, Be with You y Spring Snow. En 2007 y 2008, ganó seis premios diferentes a la Mejor Actriz por su trabajo en Dog in the Sidecar. Su reconocimiento más reciente fue en 2014 por su papel en el drama Cape Nostalgia. Su último filme es la comedia The Confidence Man JP: Princess, que se estrenó el pasado mes de julio. Takeuchi también apareció en varias campañas publicitarias para empresas de alto perfil como Panasonic, Suntory y Shiseido. Lamentamos su fallecimiento y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y fanáticos dentro de Japón y en el resto del mundo.

