Actores de Volver al Futuro declaran que no habrá una cuarta película

La trilogía de Volver al Futuro es una de esas que no se olvida. La conoces durante la infancia y la miras una y otra vez sin aburrirte, muchos años después lo continúas haciendo. Ante el legado que representan las aventuras de Marty McFly, existen algunos fans que todavía sueñan con la realización de una cuarta película; y no podemos culparlos, pues los rumores han sido abundantes durante años. Para su desgracia, no parece que una secuela se encuentre en los planes de quienes se encargaron de desarrollar las cintas estrenadas hace décadas; nuevas declaraciones de los actores parecen ser definitivas.

Volver Al Futuro - 96% narra la vida del adolescente Marty McFly (Michael J. Fox), un chico problemático que mantiene una relación cercana con el Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd), un científico al que todos toman por loco. Cuando el Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.

Volver Al Futuro II - 63% y Volver Al Futuro III - 74% se enfocan en las aventuras de Marty McFly durante sus viajes muy al futuro y después muy al pasado, nunca olvidando hacernos reír en todo momento. Ahora, muchos años después del final de la trilogía, numerosos fans sueñan con ver el regreso de las estrellas para una cuarta parte, sin embargo, es bastante improbable que los anhelos se cumplan. Ha pasado un largo tiempo desde la conclusión y una cuarta parte luce como algo imposible. Algunas de las estrellas de las películas se han mostrado al público recientemente y tienen declaraciones importantes para todos aquellos que desean Volver al Futuro IV.

Durante un panel virtual en Wizard World hace unos días, James Tolkan, quien interpretó al señor Strickland en las películas, mencionó: "Siempre se habla de que 'algún día [el director Robert Zemeckis] va a hacer una Parte IV'. Pero lo hemos logrado, está hecho", refiriéndose a que la historia de Volver al Futuro ha terminado. En la conversación también intervino Claudia Wells, quien interpretó a Jennifer en la primera cinta, la bella novia adolescente de Marty, pero que para la segunda y tercera parte fue sustituida por Elisabeth Shue.

Bob Gale [guionista de las tres películas] siempre ha sido muy inflexible acerca de Volver al Futuro IV. Una vez estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas con Christopher Lloyd en un cine donde habían exhibido Volver al Futuro. y uno de los muchachos en la audiencia realizó Brokeback to the Future [el video viral], y Chris lo miró y dijo: 'Eso es Volver al Futuro IV porque no va a suceder de otra manera'. Todos dicen que no.

Durante una entrevista con Phoenix New Times en 2018, Lloyd declaró que hacía falta una muy buena idea para hacer realidad Volver al Futuro IV y que no descartaba la posibilidad; sin embargo, Robert Zemeckis aseguró para Bad Taste, luego de escuchar las palabras del intérprete del Doc, que "nunca, jamás habrá, de la manera más absoluta, Volver al Futuro IV. No habrá más Volver al Futuro". Ahí lo tienen. Si en algún momento le nace a los estudios volver a explotar la marca, será en años muy lejanos, cuando un reboot o un remake esté en el rango de posibilidades y nuevas estrellas quieran protagonizarlo.

