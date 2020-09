Matthew Modine sugiere que Christopher Nolan es el Stanley Kubrick del siglo XXI

Más de tres décadas después del estreno de Cara de Guerra - 94%, a Matthew Modine (Stranger Things - 96%, El Caballero de la Noche Asciende - 87%, En el filo de la duda - 100%) le cuesta creer que este filme de Stanley Kubrick se mantiene vigente luego de tanto tiempo, especialmente porque en 1987, que fue el año en el cual se estrenó, no generó el mismo efecto que en los años siguientes hasta el presente. Y es que así sucedió no solo con esta película, sino en general con el cine que nos dejó Kubrick, con obras que ganaron mayor reconocimiento tiempo después de haber pasado por las salas de cine.

Modine conoce de primera mano lo que es trabajar con un perfeccionista, que es el término que aún se usa para describir al también director de El Resplandor. Es de conocimiento público que el cineasta se caracterizaba por filmar la misma toma una infinidad de veces hasta conseguir la perfección que él buscaba, sin importar si esto significaba sacar de quicio a los actores que tenían que soportar la naturaleza meticulosa del realizador. Según lo que Kubrick reveló a Modine, la razón por la que hacía tantas tomas era porque los actores olvidaban sus líneas.

Pero hay un aspecto en particular, en referencia a ese perfeccionismo, el que hizo que Modine recuerde a Christopher Nolan en la conversación que tuvo con The Hollywood Reporter (vía IndieWire) recientemente. Él tuvo la oportunidad de ser dirigido por Nolan en en la última entrega de The Dark Knight hace algunos años, y eso le permitió conocer su forma de trabajar muy de cerca, así que hay que creerle cuando compara al director con Stanley Kubrick, sugiriendo que algo que vio en él le hizo recordar a esta leyenda del cine.

A veces, en Cara de Guerra, no había más de 10 o 15 personas en el set. Y a pesar de lo grande que era El Caballero de la Noche Asciende, con todas las personas que estaban trabajando en él y el tremendo tamaño del elenco y el equipo, se hacía cada vez más pequeño a medida que te acercabas más y más al set al que te dirigías estar filmando. Así que hay una similitud entre Stanley y Chris. Todo el ruido y todas esas otras cosas se mantuvieron lejos, muy lejos del set, y no había ninguna razón para tener una silla o un equipo de video demasiado grande porque ¿con qué propósito? Todo el mundo podía ver lo que estaba pasando. Era un ambiente tranquilo donde estábamos haciendo [El Caballero de la Noche Asciende].

Modine ha trabajado como actor durante los últimos cuarenta años, y asegura que nada ha cambiado en el sentido de que todos los directores con los que ha trabajado quieren saber cómo era estar en un set de filmación con Stanley Kubrick y menciona que además de Nolan, Oliver Stone y Robert Altman le han hecho la misma pregunta.

Llevo 40 años actuando y he trabajado con directores increíbles como Robert Altman, Alan Parker, Christopher Nolan y Oliver Stone. No puedo decirte cuántas veces me han preguntado "¿Cómo era Stanley?" Obviamente, Stanley lo hizo de manera muy diferente a cualquiera de los otros directores que acabo de mencionar, y fue reverenciado por esas personas, así como por millones de fanáticos en todo el mundo por su arte. Y lo que es fascinante es la apreciación de su capacidad de haber hecho una película hace 33 años que todavía forma parte de la conversación.

El cine de Christopher Nolan suele ser comparado con el de Kubrick. Películas como Interestelar - 71% y El Origen - 86% tienen una clara influencia de su cine. Sin embargo, no deja de parecer curioso que las películas del director de Tenet - 83%, que suelen ser enormes en todos los sentidos, tanto desde su presupuesto como los riesgos y decisiones que se toman en favor de hacer escenas espectaculares, cuentan en realidad con un set que se siente íntimo que es totalmente opuesto a la grandilocuencia que se ve en la pantalla grande.

