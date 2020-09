Netflix lanza tráiler de la nueva película de Resident Evil

Hace poco se confirmó que Netflix trabaja en una serie de Resident Evil, pero a todos tomó por sorpresa hoy cuando lanzó un primer avance de la nueva película de la franquicia de Capcom, Resident Evil: Infinite Darkness (Resident Evil: Oscuridad Infinita). La cinta animada por computadora llegará a la plataforma en 2021, aunque todavía no se ha definido la fecha exacta.

De acuerdo con Comic Book, está claro que Claire Redfield, del videojuego Resident Evil 2, será quien protagonice esta nueva historia. El tráiler no es muy revelador pero nos muestra un poco del survival horror que cautivó a varias generaciones de gamers y que hasta la fecha siguen siendo apasionados seguidores de Resident Evil.

El medio también informa que antes de este tráiler no existía información sobre el largometraje. Supuestamente fue filtrado por Netflix Portugal por error, pero ya varios usuarios han compartido el vídeo en YouTube y Twitter. Pueden verlo a continuación:

Resident Evil, conocida originalmente como Biohazard (riesgo biológico), es una franquicia de videojuegos nacida en Japón que trata sobre un brote de zombies provocado por un misterioso virus en la ciudad de Raccoon City. A lo largo de sus varias entregas, los jugadores se enfrentaban a todo tipo de monstruos aterradores y tenían la oportunidad de ponerse en la piel de personajes como Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy y Claire Redfield.

La popularidad de los videojuegos ha llevado a que el universo se expanda a cómics, novelas y películas animadas; de estas últimas la primera fue publicada en el año 2000, Resident Evil: 4D Executer; y le siguieron en 2008 Resident Evil: Degeneration; en 2012 Resident Evil: Damnation y en 2017 Resident Evil: Vendetta. Estas producciones son dirigidas a los fanáticos de la franquicia más que al público en general, pero los aficionados al survival horror pueden encontrar muchos de los clichés que tanto disfrutan del género.

En cuanto a las adaptaciones live-action, la mayoría estuvieron a cargo de Paul W.S. Anderson (Mortal Kombat - 34%, Resident Evil: El Huésped Maldito - 34%, Alien vs. Depredador - 21%) y tuvieron a Milla Jovovich (El Quinto Elemento - 71%, Resident Evil 3: Extinción - 22%, Hellboy - 24%) como protagonista. Esta saga cinematográfica se alejó completamente de la historia original, por lo cual los fans acérrimos no estuvieron felices, pero atrajo la atención de otros y tomando en cuenta sus modestos presupuestos, se pueden considerar como películas exitosas.

Desde hace mucho los seguidores de Resident Evil han esperado que se adapte con fidelidad y se lleve a la pantalla la sensación de peligro y horror que transmitían los videojuegos de Capcom, y Netflix adquirió los derechos para llevar a cabo una serie live-action de la cual publicaron los primeros detalles hace un mes:

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD