Jonathan Nolan dice que nadie quería distribuir Memento porque era difícil de entender

Si existe una película preferida de los fans de Christopher Nolan, ésa es Memento - 92%. El filme marcó un hito en la forma de hacer cine y sentó las bases de lo que sería el peculiar estilo del director de películas como El Origen - 86% o Dunkerque - 92%. A pesar de que hoy parezca una locura, en su momento fue muy difícil que los distribuidores compraran la producción y, de acuerdo con el guionista Jonathan Nolan , la razón es que pensaban que el público simplemente no la entendería.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Jonathan Nolan habló sobre las dificultades a las que los creadores se enfrentan en una industria que muchas veces subestima al público. Según lo relatado por el escritor, cuando él y su hermano intentaron vender la historia de amnesia anterógrada protagonizada por Guy Pearce, tuvieron problemas con los distribuidores porque no creían que las personas entenderían la película:

Nolan continuó su afirmación asegurando que es muy decepcionante que los distribuidores asumieran que la audiencia es “tonta”. De acuerdo con él, tanto su carrera como la de su hermano, se ha basado en la premisa contraria; existe un público que de hecho busca contenido más inteligente y complejo y ellos están enfocándose en estas personas:

Recientemente una de las principales críticas a lo nuevo de Christopher Nolan, Tenet - 83%, es que el filme es innecesariamente confuso y parece que ni el propio director estaba seguro de lo que intentaba plantear en la trama. Fernanda Solórzano, conocida figura de la crítica mexicana, bromeó con esto en su cuenta de Twitter:

Me piden que no cuente la trama de TENET. Descuiden. Si Nolan no consiguió hacerlo en dos horas y media ya parece que su servidora va a lograrlo en un párrafo.