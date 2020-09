Enola Holmes: Sherlock no es misógino en la película por esta razón

Enola Holmes - 95% ha llegado a Netflix y tiene encantado al público. La película protagonizada por Millie Bobby Brown sigue a la hermana menor del famoso detective de Sir Arthur Conan Doyle , Sherlock Holmes, quien en el filme es interpretado por el hombre del momento, Henry Cavill. Es notable que la representación de Sherlock es mucho más amable, cariñosa y desprendida de misoginia, algo que tendría que ver directamente con su pequeña hermana.

Poco antes de que Enola Holmes fuera lanzada en Netflix, Conan Doyle Estate demandó a la plataforma por la representación de Sherlock Holmes en la película. Su problema fue el hecho de que el detective expresara emociones y respetara a las mujeres en el filme. Sin duda éste es uno de los reclamos de derechos de autor más sorpresivos de todos los tiempos, pero es precisamente resultado de una historia que por primera vez se ocupa de deconstruir la masculinidad del icónico personaje que en este siglo ha sido encarnado por actores como Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch.

El famoso detective ha sido representando como un hombre calculador, arrogante y dominante en el pasado, pero la razón por la que no vemos estos comportamientos en Enola Holmes esencialmente tiene que ver con que la película no se trata sobre él. En un artículo para CBR.com titulado” Why Enola Holmes Has a 'Nice' Version of Sherlock” (Por qué Enola Holmes tiene una versión “agradable” de Sherlock), la periodista Apeksha Bagchi explora los motivos dentro de la trama por los que vemos esta inesperada transformación en uno de los personajes de la cultura popular más misóginos de la historia.

Casi al comienzo de la película de Harry Bradbeer se revela que los hermanos Sherlock y Mycroft (Sam Claflin) nunca se molestaron en visitar a su madre ni le escribieron a Enola antes de que Eudoria (Helena Bonham Carter) desapareciera. Cuando Sherlock ve a su joven hermana, queda sorprendido por lo poco en que la adolescente se interesa por los protocolos y expectativas sociales, actitud que hace eco a la suya y le recuerda las lecciones de su madre sobre vivir tu propia vida sin importarte la de los demás.

Sherlock también ha experimentado el rechazo de su entorno por no adaptarse a las formas ideales o “normales” de la sociedad, pero en Enola encuentra una capacidad de recuperación fascinante frente a los que le dicen qué hacer. De acuerdo con Apeksha Bagchi, esta admiración es lo que provoca que se deshaga de su indiferencia habitual y decida tener una charla “relativamente emocional y nostálgica” con su hermana antes de que la envíen a la escuela para señoritas de Miss Harrison.

Enola saca la mejor versión de su hermano mayor, quien incluso se detiene de ser el hombre mordaz que hemos conocido en otras representaciones del personaje:

El efecto positivo de Enola en Sherlock es especialmente notable cuando habla con Edith, una de las asociadas de su madre. Aunque su desdén por la agenda de las sufragistas es, en el mejor de los casos, apenas velado, frena sus comentarios más mordaces. Las huellas de su misoginia habitual están presentes, pero se refrena con la esperanza de obtener información sobre el paradero de Enola.

Asimismo, el detective no puede evitar sentir admiración por su joven hermana que presenta una inteligencia y una habilidad para descifrar códigos incluso más brillante que la de él. De acuerdo con el artículo publicado en CBR.com, Sherlock se ve reflejado en Enola, lo que saca su lado más tierno:

Sherlock, sin duda, está impresionado por Enola por sus habilidades de detective, pensamiento rápido y habilidad para descifrar códigos incluso más rápido que él. Obviamente, él también tiene una responsabilidad fraternal hacia ella. Sin embargo, se preocupa principalmente por ella porque se relaciona con ella y se ve a sí mismo en ella, aunque ella no es una copia al carbón.

Puedes disfrutar de esta nueva versión del querido Sherlock Holmes en Enola Holmes - 95%, ya disponible en la plataforma de Netflix.

