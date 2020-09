Se confirma que Black Widow y futuras películas de Marvel Studios no se estrenarán en Disney Plus

La pandemia ha ocasionado que la industria del cine se reinvente y encuentre la manera de estrenar películas que se han retrasado con los cines cerrados. Trolls 2: World Tour - 62% y Mulan - 83% han tomado un camino diferente al llegar directamente a las plataformas de contenido on demand, pero también han estrenado en cines donde los gobiernos han considerado que el Covid-19 va a la baja. Con las ganancias que al parecer han sido redituables a partir de estos títulos lanzados VOD, los fanáticos esperaban que Black Widow siguiera el mismo camino en lugar de seguir siendo retrasada, sin embargo, se ha confirmado que esto no sucederá y los grandes blockbusters de Marvel Studios se proyectarán en pantalla grande.

Te recomendamos leer: Black Widow y Eternals se retrasan hasta 2021

Cuando estrenó el live-action de Mulan en la plataforma de Disney Plus con un precio considerablemente alto, los fans se molestaron porque no estaban de acuerdo, inclusive hicieron hincapié en que si Black Widow se estrenara en esta modalidad sí la comprarían, pues se mueren por ver la historia protagonizada por Scarlett Johansson y Florence Pugh. Con la película cambiando una vez más de fecha de lanzamiento, se esperaba que el siguiente movimiento fuera lanzarla directo en VOD. Sin embargo, Patrick Corcoran, vicepresidente y director de comunicaciones de la OTAN (Asociación Nacional de Propietarios de Cines) ha declarado que en definitiva las películas de Marvel Studios, incluyendo la de Black Widow se estrenará en pantalla grande a pesar de las circunstancias (vía Comic Book Movie):

Necesitamos grandes películas. Esperábamos que Disney aguantara, pero los estudios deben tomar sus decisiones en función de su inversión en marketing y su plan de marketing. Si no están seguros de que los cines estarán abiertos, se retrasarán. Satisfecho de que se muden y no vayan a Disney +. Esa es una declaración importante

Patrick dijo que al igual que los fanáticos está decepcionado de que la casa del ratón más famoso del mundo haya decidido posponer una vez más el estreno programado para noviembre, pero que comprende que con los casos de coronavirus en aumento es normal que la compañía tome precauciones. Aunado a lo anterior se dijo feliz de que mantuvieron la idea de estrenar en cines y que no hayan decidido irse por el camino “fácil” de lanzarla en Disney Plus.

Te podría interesar: Los Nuevos Mutantes: los superhéroes de terror para una nueva generación

Corcoran explicó más tarde que si los cines planean salir adelante en esta situación necesitan de grandes películas que llamen la atención del público y los haga querer asistir. Algo así como que valga la pena el salir de sus casas para ver una historia que realmente les interesa, augurando que si esto no pasa, los cines se verían en la necesidad de cerrar una vez más, ya que no tiene caso que no haya estrenos importantes en su cartelera. Añadió que hay mucho en juego, pues son muchas las personas que hacen que un complejo funcione:

[Hasta que] tengamos algo de esa certeza, es posible que veamos que los cines cierren nuevamente porque es realmente difícil, si no hay nuevas películas, mantener las luces encendidas. Seguir pagando a la gente. Se pierde dinero está cerrado, pero puede terminar perdiendo más dinero si no puede atraer público y está abierto.

En México los cines llevan abiertos desde hace ya unos cuantos meses, y han sido películas mexicanas las que han liderado la taquilla, a excepción de Tenet - 83% que tuvo buen recibimiento. Las distribuidoras en nuestro país sí han estado lanzando una que otra película destacable como la de Christopher Nolan, y este fin de semana que estrenará Trolls 2: World Tour.

Sin embargo, si Black Widow de Cate Shortland, Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, o inclusive Mulan de Niki Caro, no llegan a las salas de cine, tampoco es muy probable que los salas atraigan una taquilla más amplia.

No te vayas sin leer: Lashana Lynch dice que No Time To Die es una película feminista y corrige la misoginia de la franquicia