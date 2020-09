Natalie Portman también asegura que hay personas que prefieren las precuelas de Star Wars a las demás trilogías

Star Wars es una franquicia multimillonaria que con los años ha logrado mantenerse vigente entre los consumidores de todo el mundo. La primera trilogía llegó a los cines varias décadas atrás, mientras que la segunda lo hizo hace poco más de veinte años; la tercera apareció en 2015 y todavía es posible sentir las consecuencias. Pero aunque algunos aseguran que las primeras películas son las mejores, recordamos cuando Natalie Portman aseguró que muchos fans se inclinan por las precuelas, aquellas protagonizadas por el joven Anakin Skywalker en sus días como Padawan y Jedi. Las opiniones sobre el tema son realmente diversas.

Con tan solo 18 años, Natalie Portman tomó el rol de Padme Amidala para Star Wars, la madre de los mellizos Luke y Leia Skywalker, su historia es realmente una tragedia y con el paso del tiempo se ha convertido en un personaje muy importante y querido en el lore de la saga. Con la novedad de Ewan McGregor asegurando para Empire que las precuelas son muy queridas, recordamos la entrevista de 2019 con el mismo medio en la que Portman declaró que el estreno de las precuelas fue una experiencia amarga para ella debido a las malas críticas que recibieron y al sabotaje general, sin embargo, ahora son muy apreciadas por el público. Innumerables fans detestaron la historia del joven Anakin y durante mucho tiempo la trilogía pasó a ser la oveja negra de la marca. Aquí las declaraciones de la actriz.

Fue difícil. Fue un fastidio porque parecía que la gente estaba tan emocionada con las nuevas película y luego pasar a que la gente se sintiera decepcionada... También estaba en una edad en la que realmente no entendía la naturaleza de la bestia. Cuando algo tiene tanta anticipación, casi solo puede decepcionar. Con la perspectiva del tiempo, ha sido reevaluado por muchas personas que realmente las aman ahora. ¡Hay un grupo de personas muy ávidas que piensan que ahora son las mejores!

Aunque las precuelas fueron mal recibidas en su tiempo, ahora son ampliamente reconocidas por el fandom de Star Wars, uno de los más grandes y volátiles de todo el mundo. Muchos fanáticos pensaron ingenuamente que la trilogía de Disney sería la joya de la corona, la historia que devolvería la grandeza a la franquicia, pero la realidad fue muy distinta y con cada nueva entrega las opiniones eran cada vez más divisivas. Ahora el escenario es muy diferente y la aventura de la galaxia lejana ha perdido un poco el rumbo, sin embargo, noticias más recientes han devuelto una poca de esperanza al muy disperso fandom.

Sin lugar a dudas, una de las mayores decepciones de 2019 fue Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. La película que debía funcionar como una satisfactoria conclusión para el legado de la familia más importante de la galaxia se convirtió en una horrorosa masa sin sentido para muchos fanáticos. En estos momentos, la esperanza de Star Wars se encuentra resguardada en The Mandalorian - 90%, una serie pequeña pero de grandes alcances que ha dejado paralizados a los usuarios de Disney Plus y al resto del mundo. La segunda temporada se encuentra programada para el 30 de octubre de 2020.

Además de la cercanía de la segunda temporada de The Mandalorian, Lucasfilm tiene pendientes los rodaje de las series planeadas para Disney Plus y protagonizadas por Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor. Por otro lado, el estudio confirmó recientemente a Taika Waititi como el director que dará sentido a la siguiente película de la franquicia; el neozelandés ha logrado escalar con éxito en la empresa del ratón gracias a sus contribuciones en Thor: Ragnarok - 92%, el final de temporada de The Mandalorian y próximamente en Thor: Love and Thunder; además, se convirtió en ganador del Óscar con su película Jojo Rabbit - 75%. Lo nuevo de Star Wars está programado para 2022.

