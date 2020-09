Critican a Netflix por adaptar novela de escritor chino que apoya campos de concentración

Las controversias y problemas en los que se mete Netflix cuando anuncia nuevos proyectos ya no deben sorprenderle, se han convertido en tema de todos los días. Tras el intenso conflicto producido por el lanzamiento de Cuties - 90% en la plataforma, el gigante rojo del streaming vuelve a ser el centro de las críticas por su iniciativa de desarrollar una serie de ciencia ficción basada en El Problema de los Tres Cuerpos, el primer libro de la trilogía El Recuerdo del Pasado de la Tierra escrito por Liu Cixin. De acuerdo con The Playlist, cinco senadores conservadores de Estados Unidos enviaron una carta a Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, cuestionando una serie de declaraciones polémicas realizadas por el autor chino.

El Problema de los Tres Cuerpos es una genialidad de la ciencia ficción más dura que presenta dilemas viables en el tiempo presente pero que tal vez serán mucho más notables en un futuro lejano; es un encuentro entre humanos y extraterrestres con un argumento muy original. El libro fue publicado en 2006 y varios años después obtuvo el Premio Hugo, el Premio Ignotus y muchos otros. Sus implicaciones científicas, ecológicas y hasta sociológicas la convierten en una lectura imprescindible del género y en un diamante en bruto para la explotación en la pantalla chica, situación que ya está muy cerca.

A principios de este mes se anunció una adaptación de El Problema de los Tres Cuerpos a cargo de David Benioff y D.B. Weiss , así es, los odiados showrruners de Game of Thrones - 59%; hasta Rian Johnson se le unió al proyector como productor ejecutivo. Sin embargo, algunos senadores conservadores de Estados Unidos no están de acuerdo con la realización de la serie, no después de las declaraciones hechas en 2019 por Liu Cixin para The New Yorker sobre los Uigur musulmanes de China, la etnia de Xinjiang que ha estado en boca de todos por el trato que les da el regimen: se ha reportado que son víctimas de campos de concentración que tienen como objetivo reeducarlos; también se ha dicho que son explotados y torturados.

Liu Cixin declaró al medio que "en todo caso, el gobierno está ayudando a la economía [de los Uigur] y tratando de sacarlos de la pobreza". Por su parte, los senadores enviaron una serie de preguntas a Netflix ante la postura del escritor: "¿Netflix está de acuerdo en que el encierro por parte del Partido Comunista de China de entre 1.8 y 3 millones de uigures en campos de concentración o de trabajo basado en su origen étnico es inaceptable?" o una de las más fuertes:

¿Netflix mantiene alguna política respecto a la celebración de contratos con personas que se enfrentan al público que, de manera pública o privada, promueven principios incompatibles con la cultura y con la empresa de Netflix? Si es así, describa esta política. Si no es así, explique por qué no.

Netflix no ha respondido a la carta pero está claro que sus planes con El Problema de los Tres Cuerpos siguen siendo los mismos. Por otro lado, no es la primera vez que el trabajo de Liu Cixin será adaptado a medios audiovisuales. La Tierra Errante, película de 2019, fue un gran esfuerzo del gobierno chino para demostrar que el país puede ser capaz de producir grandes aventuras de ciencia ficción para la pantalla grande.

En La Tierra Errante se nos presenta un argumento emocionante y bastante inusual para el cine que China suele entregarnos. A medida que el sol se está extinguiendo, la gente de todo el mundo construye propulsores planetarios gigantes para sacar a la Tierra de su órbita y navegar hacia un nuevo sistema estelar. Sin embargo, el viaje de 2500 años conlleva peligros inesperados y, para salvar a la humanidad, un grupo de jóvenes en esta era de una Tierra errante lucha arduamente por la supervivencia de la humanidad. De acuerdo con datos de Box Office Mojo, la película tuvo un presupuesto de US$ 50 millones, y a nivel mundial recaudó US$ 700 millones... nada mal para una película de ciencia ficción producida muy lejos de occidente.

