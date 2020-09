Henry Cavill desmiente que regresará como Superman para el Snyder Cut

Apenas ayer se dio a conocer que Zack Snyder's Justice League tendría una semana en octubre para grabar nuevas escenas con los actores Ray Fisher, Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%), Henry Cavill (Inmortales - 36%, Misión: Imposible - Repercusión - 98%, The Witcher - 67%) y Gal Gadot (Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Mujer Maravilla - 92%, Wifi Ralph - 91%). La noticia fue recibida con alegría por los fans porque demuestra el esfuerzo que ha puesto Warner Bros. por corregir el error que fue Liga de la Justicia - 41%, sin embargo, Cavill ha desmentido que él vaya a participar en cualquier tipo de fotografía adicional del proyecto.

The Hollywood Reporter dio a conocer la información y se refirió al escándalo actual de Ray Fisher, quien está en pleito con el director Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) e incluso con Warner Bros.; el actor de Cyborg participaría en nuevas escenas para el corte de Snyder junto a sus demás compañeros, o al menos esa es la historia oficial.

Cavill actualmente se encuentra en boca de todos por su participación en Enola Holmes - 95%, cinta original de Netflix donde interpreta al personaje clásico de la literatura y el cine, Sherlock Holmes, y durante una entrevista con Collider fue cuestionado sobre su posible colaboración con Snyder para nuevas escenas de Liga de la Justicia. Esta fue su respuesta (vía Comic Book):





No habrá más grabaciones. No. Son todas las cosas que ya se han hecho. Obviamente, no sé cómo las cosas van a evolucionar, cambiar y adaptarse dependiendo de que ahora tendrá una duración diferente de la película y lo que pueda suceder en la postproducción. ¿Qué lecciones se puedan aprender de los cuatro años desde que salió Liga de la Justicia? Cuatro años de reacciones de los fans. Para mí ... ahora solo estoy viendo la fiesta.

Liga de la Justicia fue una de las grandes decepciones de 2017, los fans del DC Extended Universe (DCEU) no recibieron con buenos ojos la película que fue iniciada por Zack Snyder (El Hombre de Acero - 55%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%) y terminada por Joss Whedon, pero uno de los actores más afectados en el proceso fue Cavill, porque en los reshoots llevaba un bigote que no podía rasurarse por contrato, así que digitalmente lo rasuraron y el resultado fue más que lamentable.

Aunque los fanáticos crearon la campaña #ReleaseTheSnyderCut, el actor encargado de dar vida a Superman no mostró ningún entusiasmo al respecto, de hecho cuando se le cuestionaba sobre el tema era bastante frío y sugería que era mejor dejar atrás lo hecho en Liga de la Justicia. Fue una sorpresa cuando en diciembre de 2019 en entrevista con Kevin McCarthy, de FOX 5 (vía Comic Book) se le preguntó sobre el Snyder Cut y dio esta respuesta:

No he visto ningún corte de Snyder, no sé si existe algo que sea un corte de Snyder. Estoy seguro de que hay escenas que probablemente se han armado a lo largo de estos años. Siempre estoy interesado en ver cómo resulta eso, pero eso es en gran medida un capítulo de mi pasado, preferiría hablar sobre lo que sucederá en el futuro. El futuro de Superman, cómo puedo expresar ese personaje de los cómics, que se relaciona muy bien a Man of Steel. Man of Steel, me gusta mucho esa película, y me gustaría poder contar la historia donde se dejó en ese momento.

Para suerte de los fans, sus palabras y su actitud cambiaron en este año, y fue durante una watch party de El Hombre de Acero que el director dio a conocer que su corte de Liga de la Justicia llegará en 2021 a través de HBO Max. En lugar de llegar en formato de largometraje, veremos Zack Snyder's Justice League en forma de miniserie, con cuantro episodios de una hora cada uno.