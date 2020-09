Snyder Cut: nuevas escenas de Justice League tendrán un gran presupuesto

Cuando se anunció, hace ya casi media década, que se venía una primera adaptación al live-action de Liga de la Justicia - 41%, las expectativas no eran menores. Decir que la producción del filme fue turbulenta sería dejarlo barato, pero todo eso queda ahora en el pasado ya que Zack Snyder el director que originalmente iba a realizar la película, está de vuelta al mando y ahora nos enteramos de que le darán una gran inversión para terminar su Snyder Cut.

De acuerdo con SlashFilm, el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia tendrá cerca de US$70 millones para completar las escenas necesarias con Gal Gadot, Henry Cavill y Ben Affleck que hacen falta. Apenas ayer se confirmó que, en efecto, estos actores regresarían a usar sus icónicos trajes para nuevas secuencias de la película. La inversión es casi la misma que tomaría hacer una cinta nueva, ¡Shazam! - 88%, otra entrega del DCEU, por ejemplo, costó más o menos esa cifra o Guasón - 91% un poco menos.

No sabemos exactamente si se trata de reshoots menores o de importantes escenas de acción, pero algo que seguro hará muy felices a los fans es que seguro el buen Cavill no se verá tan extraño como lo hizo en la versión teatral con la boca reconstruida a base de efectos digitales. Una de varias, aunque no de las más importantes críticas que se hicieron a la entrega que hubo del filme en 2017 bajo el control de Joss Whedon.

La inversión en el Snyder Cut se justifica también en que la nueva plataforma del estudio, HBO Max, iba a necesitar producir nuevo contenido para atraer suscriptores de cualquier forma, y aprovecharse de un mercado que ya existe parece una estrategia natural. Como mencionamos, ese dinero bien se pudo haber usado para hacer una película, no hay mayor peligro en que se le destine a terminar con este corte del director.

Ahora la pregunta será, ¿podrán estas escenas ser producidas a tiempo para el estreno de la cinta? La pandemia pone las cosas muy inciertas. Por una parte, Gadot y Affleck parecen tener el calendario libre, pero Cavill tiene que trabajar en la segunda temporada de The Witcher - 67%, entre las obligaciones del elenco y las medidas de seguridad sanitarias existe la posibilidad de que no se pueda cumplir con la fecha estimada para el lanzamiento en verano de 2021. De momento, afortunadamente, esto no parece ser un reto real.

Además, dada la insistencia de Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Amanecer de los Muertos - 75%), a lo largo de los años, de que su versión estaba casi completa, lo más probable es que se traten de escenas no tan extravagantes que le darán cohesión al corte final. El precio elevado seguro es producto del salario de los actores, así como del equipo y, posiblemente, la reconstrucción de algunos set o el uso de efectos especiales. De nuevo, no hay razón para creer que es algo muy elaborado.

El Snyder Cut de Liga de la Justicia - 41% no tiene todavía una fecha de estreno específica, pero se esperaba más o menos a mediados del año que viene. Los fans de DC pueden estar tranquilos de que éste no es el único proyecto en desarrollo de los héroes de la firma. Como sabemos, The Batman ha retomado su rodaje, para llegar en octubre del próximo año; Black Adam y Wonder Woman 3 están en desarrollo al igual que Shazam 2. Y, si todo sale bien, veremos Wonder Woman 1984 a tiempo para la navidad.

