En Warner Bros. no pueden creer que Jason Momoa apoye a Ray Fisher contra Joss Whedon

Cuando estrenó Liga de la Justicia - 41% en 2017 la mayoría estuvo de acuerdo en que se notaba mucho la diferencia de los dos directores que tuvo a cargo y con buenas razones fue llamada un "monstruo de Frankenstein", pero nadie sospechaba que los reshoots a cargo de Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) habían estado llenos de abuso y actitudes poco profesionales por parte del cineasta hasta que Ray Fisher comenzó a declarar en su contra hace unos meses.

Los primeros en respaldar las palabras del actor fueron la doble de riesgo Caitlin Burles y el fotógrafo Clay Enos, pero más tarde se unió a la cruzada Jason Momoa (Game of Thrones - 59%, Aquaman - 73%, Dune), otro de los actores principales de la película, además de ser protagonista de la entrega más taquillera de la franquicia. Sus primeras muestras de apoyo fueron discretas, como el hashtag #IStandWithRayFisher, pero luego tomó Instagram para realizar esta comprometedora declaración:

Esta mierda tiene que parar y necesita ser redirigida a Ray Fisher y a todos los que experimentaron lo que pasó bajo la mirada de Warner Bros. Necesita una investigación apropiada. Creo que está jodido que la gente publicara un anuncio falso de Frosty sin mi permiso para tratar de distraer la atención de Ray Fisher hablando sobre la forma de mierda en que nos trataron en los reshoots de la Liga de la Justicia. Pasaron cosas graves. Debe ser investigado y la gente debe rendir cuentas. #YoEstoyConRayFisher. Aloha J.

El anuncio de Frosty al que se refiere es una noticia falsa de que él sería el encargado de poner la voz al popular personaje animado Frosty, el muñeco de nieve, en una adaptación live-action. Las palabras de Momoa no dejan lugar a dudas, el actor también considera que Joss Whedon fue abusivo y debe ser castigado por ello, pero su acusación también involucra a Warner Bros., ya que parece que está tratando de defender a Whedon a toda costa, incluso publicando noticias falsas para distraer la atención.

De acuerdo con un reciente artículo de The Hollywood Reporter, Warner Bros. obtuvo información de un testigo que corroboró que los reshoots fueron tensos y que Whedon fue pesado con los actores, pero dijo que nunca vio algún tipo de abuso. El medio también dice que Warner Bros. quedó en shock al enterarse de que Momoa apoyó a Fisher, pues actualmente las relaciones entre el estudio y el actor son buenas y en 2021 se comenzará la producción de Aquaman 2.

Anteriormente Warner Bros. Pictures había lanzado un comunicado donde reducía los problemas de Liga de la Justicia a diferencias creativas entre el director y los actores, pero está claro que al menos un puñado de involucrados en los reshoots no creen que se trató de algo tan simple. Comentarios de ex-compañeros de trabajo de Whedon expresaron que es un egomaniaco y el testigo del que habló The Hollywood Reporter indicó que su estilo de dirección es radicalmente opuesto al de Zack Snyder (El Hombre de Acero - 55%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%), que es mucho más cooperativo.

Los otros dos involucrados en el escándalo son los productores Jon Berg y Geoff Johns , quienes según Fisher permitieron a Whedon actuar de la forma en que lo hizo. El testigo de The Hollywood Reporter también habló de ellos, dijo que estaban bajo presión pues su trabajo dependía del éxito de Liga de la Justicia, y aunque resultó un fracaso en taquilla, lograron no ser despedidos, mientras que Whedon sí perdió la oportunidad de seguir en otro proyecto de DC Comics, y con justa razón si recordamos que él reescribió la mayoría de la película y desechó casi todo lo hecho por Snyder y su equipo.

