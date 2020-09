Estudio revela que las historias de latinos en la TV sólo se centran en migración y deportación

La comunidad latina representa una parte importante de la población en Estados Unidos; muchas familias llevan varias generaciones siendo residentes de dicha nación, sin embargo, un estudio ha revelado que las representaciones de los latinos en los programas televisivos han centrado sus narrativas en los temas de deportación e ilegalidad en cuanto a su estadía, sin darles profundidad ni diversidad a sus historias.

Te recomendamos leer: Los Nuevos Mutantes: los superhéroes de terror para una nueva generación

Define America ha revelado a través de su reporte titulado ‘Changing the Narrative, Changing the World’ que, a la hora de mostrar personajes latinos dentro de los programas de televisión en Estados Unidos, hay encasillamiento en cuanto a su situación de permanencia en el país vecino. Esto quiere decir que en su mayoría, cada vez que un personaje latino aparece en pantalla se ha de hablar de problemas de deportación e inmigración; dejando fuera a ciertas poblaciones que sufren del mismo problema pero que no se representan por no provenir de Latinoamérica. Esto es palpable debido a que tenemos muy a la mano programas de plataformas como Netflix que nos hablan de este tipo de problemas, como la cancelada serie One Day at a Time, o varios personajes de Orange is the New Black - 93%

Estas estadísticas están centradas en los programas de televisión, ya sea series, reality shows y derivados. No obstante, si hacemos una revisión cinematográfica los casos podrían ser todavía más palpables; teniendo como ejemplo reciente la cinta nominada al Oscar Entre Navajas y Secretos - 100%, en la que el personaje de Ana de Armas se enfrenta a amenazas de denuncias por ilegalidad en contra de su madre.

Tanto en la película de Rian Johnson como en la serie One Day at a Time, además de los problemas de migración otro punto en el que convergen es en la mención al presidente de los Estados Unidos, Donlad Trump, quien desde su campaña se ha encargado de dejar en claro su postura en contra de la permanencia de los latinos. Por lo que el reporte señala que la cabeza de la Casa Blanca es un factor importante para que los creativos, guionistas y productores se inspiren e inclinen a contar historias sobre latinos y migración.

Te recomendamos leer: Enola Holmes llega a Netflix y el público está encantado con Millie Bobby Brown y Henry Cavill

La problemática en sí no se centra en que se hable de migración, sino que están focalizándose y estigmatizando a los latinos, cuando hay muchas etnias que sufren de mismas problemáticas. De acuerdo con el reporte en cuanto a temas de migración la mitad de los personajes en esta situación son latinos, 21% son gente blanca, 12% son asiáticos y sólo el 7% son gente afroamericana. De esto también se destaca que en su mayoría se presentan a hombres heterosexuales, marcando la representación en cuanto a género como otro punto rojo en las narrativas televisivas ya que la comunidad LGBTQIA + tuvo un porcentaje de 6% - con cero personajes inmigrantes transgénero por segundo año consecutivo.

Al respecto de estas representaciones Antonio Vargas, fundador de Define America, mencionó que es importante el que este tipo de estudios se hagan para saber qué dirección se le puede dar a los contenidos que consumimos siempre en pro de ver por las minorías:

Definitivamente hay algunos hallazgos prometedores en el estudio, hallazgos que me brindan esperanza. Pero todavía hay muchas áreas en las que la representación de los inmigrantes puede mejorar. El estudio realmente destaca la importancia de adoptar un enfoque interseccional para la narración inclusiva. Seguimos viendo inmigrantes negros indocumentados, inmigrantes con discapacidades y más que no reciben el nivel y el tipo de representación que merecen esas comunidades. Y eso tiene un impacto real.

No te vayas sin leer: Michael B. Jordan podría ser Tony Montana en el remake de Scarface