The Mandalorian: Giancarlo Esposito confirma que la serie tendrá un mínimo de cuatro temporadas

The Mandalorian - 90% es una de las series más exitosas del momento gracias al trabajo hecho por Disney y Lucasfilm. Con una sola temporada de ocho capítulo logró atrapar la atención de todo el mundo, incluso de aquellos países que no contaban con el servicio de streaming del ratón el año pasado y accedieron al contenido a través de métodos poco honestos. La segunda temporada está a punto de llegar pero Giancarlo Esposito aparece en el centro de la noticia para inyectar mayores ánimos en el fandom. El actor de 62 años declara que la serie tendrá al menos cuatro temporadas, mismas que narrarán una historia de mayor profundidad para el universo de Star Wars. A continuación te presentamos todos los detalles.

The Mandalorian es la historia de Din Djarrin (Pedro Pascal), un cazarrecompensas que se desenvuelve en los días post-Imperio, lejos, en los confines de la galaxia. Su monótona vida de captura y cobro se ve interrumpida cuando toma la misión de localizar al Niño, un pequeño que terminaría ganando su corazón. Pero el dúo no tiene las cosas fáciles puesto que otros bountyhunters están en busca del infante para cobrar un recompensa todavía mayor. La serie fue una producción pequeña, con un presupuesto mucho menor al de las grandes película de Star Wars; claro que lo anterior no fue impedimento para que los directores y guionistas presentaran una aventura de calidad, lenta, pero muy entretenida.

En The Mandalorian, Giancarlo Esposito interpreta a Moff Gideon, un humano al servicio de los restos del Imperio que al parecer se encuentra muy interesado en el Niño. Hasta el momento se desconocen las intenciones reales del villano pero seguramente lo descubriremos con el desarrollo de los siguientes capítulos. Aquí las palabras de Esposito sobre el futuro de la serie para la revista People:

Vivimos en un universo que es enorme y hay mucho que explorar. Así que creo que este programa va a sentar las bases para la profundidad que vendrá en la temporada tres y en la temporada cuatro, donde realmente comenzarás a obtener respuestas.

Previamente ya se había mencionado la tercera temporada, sin embargo, ninguna información se tenía sobre la cuarta, por lo que las palabras de Giancarlo representan una grandiosa novedad. Las aventuras de Din Djarrin y su pequeño acompañante se extenderán por largos años, hasta que el laboratorio de Disney deje de encontrar éxito en la aventura. The Mandalorian se ubica en una época algo inexplorada en el lore de Star Wars, por lo que los resultados podrían ser fenomenales, con grandes adiciones a la saga que ya conocemos. Solo los guionistas conocen todos los secretos que están a punto de ser revelados.

¿Logrará Disney enmendar todo el mal que ha provocado a Star Wars en los últimos años? Bajo el mando de la empresa del ratón la saga ha tenido grandes momentos, ahí tenemos el ejemplo de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%; sin embargo, las películas que debían heredar el legado de los Skywalker tan solo destacaron por ser un compendio de ideas arrojadas al azar que no fueron ordenadas o bien desarrolladas. J.J. Abrams y Rian Johnson tuvieron visiones muy distintas, y tal parece que nunca se pusieron de acuerdo sobre narrar una historia en conjunto. Esperamos que el estudio haya aprendido de sus lamentables tropiezos y no volvamos a encontrarnos con guiones tan carentes de sentido y propósito.

La siguiente película de Star Wars se estrena en cines a finales de 2022 con Taika Waititi como el director al mando; primero será necesario que concluya su labor con Thor: Love and Thunder para poder involucrarse de forma absoluta en la nueva historia de la galaxia. ¿Podrá estar a la altura de los clásicos o al menos elevarse por encima de la trilogía reciente? Esperamos que sí, el cineasta ya demostró un poco de sus habilidades durante el final de temporada de The Mandalorian - 90%.

La segunda temporada de The Mandalorian se estrena el 30 de octubre.

