WandaVision podría haber revelado a su villana en su primer tráiler

Una sorpresa nos llevamos ayer cuando, durante los Emmy, Disney Plus decidió compartir el primer adelanto de WandaVision, la serie de la Bruja Escarlata y Visión que llegará este año a la plataforma. Los fans enloquecieron con el vistazo a la anticipada serie, que será la primera incursión de Marvel en ese formato por lo menos en cuanto a su continuidad en la serie de filmes. Y en él, pudieron haber escondido a la antagonista del show.

El avance de WandaVision es en realidad muy breve y apenas muestra una versión extendida de escenas que se nos habían adelantado hace meses durante un todavía más veloz adelanto en el Super Bowl. Lo que despierta teorías sobre el antagonista del show es el misterioso personaje de la actriz Kathryn Hahn, quien aparece de forma recurrente en él y de quien se han ofrecido muy pocos detalles y que ahora se encuentra al centro de la especulación.

La teoría, que viene de Comic Book, plantea que el personaje de Hahn no es Agnes, como se le llama en los créditos del show, sino que en realidad se trata de Agatha Harkness, una poderosa bruja que en las historietas tiene una relación especial con Wanda (Elizabeth Olsen) y es por una breve escena en el tráiler que parece que los fans han encontrado una conexión que les permite llegar a tal conclusión.

En una parte del tráiler, el personaje de Hahn aparece vestida de bruja, pero además parece ser el único otro personaje que se encuentra en la realidad alterna en la que se ambientará la serie. Tiene aparición en los distintos “shows” que esta dimensión, presuntamente creada por la propia Wanda y en la que Visión (Paul Bettany) sigue con vida, está parodiando. La descripción oficial que se ha dado de ella es que es “una vecina ruidosa”.

WandaVision no era, originalmente, la primera serie del MCU que llegaría a las pantallas, pero ha resultado de esta forma debido a retrasos en los reshoots de The Falcon and the Winter Soldier. Esa otra serie, según rumores, se tuvo que someter a importantes grabaciones una vez más porque la trama hablaba sobre un arma biológica y Disney no se sentía cómodo contando tal historia durante la emergencia sanitaria mundial.

En la serie con Olsen y Paul Bettany también regresará Kat Dennings, actriz que apareció en Thor - 77% y su secuela en un papel secundario como la asistente de Jane Forster (Natalie Portman). Se especula que su conocimiento de la física, su cercanía a los Avengers y sobre la Gema de la Realidad podrían ser la razón por la que SWORD, la nueva organización de Nick Fury, la llama para ayudar a poner a salvo a Wanda.

Regresando a Harkness, el personaje en los cómics es en realidad un mentor para Wanda, hasta que ella pierde la razón y la asesina. Se trata de una de las brujas que sobrevivieron los juicios de Salem. No sabemos qué razón tendría para adentrarse en esta realidad o atrapar en ella al personaje de Olsen. Hay quienes piensan que quizá fue la vengadora quien la buscó o hizo un trato con ella para revivir al androide que murió en Avengers: Infinity War - 79%.

WandaVision todavía no tiene fecha de estreno. Se sabe que la producción de la primera temporada aún tiene detalles por terminar, pero dado que ya conocimos el avance es muy probable que Disney Plus tenga confianza en que estará a tiempo antes de terminar el año. ¿Cuándo exactamente podremos verla? Una fecha hace falta, pero lo más probable es que llegue en los últimos dos meses del año. Para los latinoamericanos, justo a tiempo para el lanzamiento de la plataforma el próximo 12 de noviembre.

