Murió Yousuke Saitou, actor de Haru en el Reino de los Gatos y Kenshin, El Guerrero Samurái

Desafortunadamente se ha reportado que el actor Yousuke Saitou, conocido dentro de Japón por sus roles secundarios en programas de televisión ha fallecido a la edad de 69 años debido a complicaciones relacionadas con el cáncer de faringe. El intérprete dio su voz a uno de los personajes principales de Haru en el Reino de los Gatos - 89% y también formó parte del elenco de la famosa adaptación live-action Kenshin, El guerrero Samurai.

No te puedes perder: Los Nuevos Mutantes: los superhéroes de terror para una nueva generación

Quizás el nombre de Saitou no sea muy conocido fuera de Japón, pero el actor que nació en Nagoya consolidó una gran carrera gracias a su debut en la serie dramática Men's Journey y en One Step on the Wheel transmitida en 1980. Después de eso, apareció en numerosos dramas y películas como Komyō ga Tsuji y Ryomaden y se desempeñó activamente en roles secundarios. Asimismo, ganó enorme popularidad debido a su personalidad amistosa y humilde.

Pero indudablemente uno de sus mayores roles y por el que ha sido conocido en distintos lugares fuera de su país de origen, es su actuación de voz en Haru en el Reino de los Gatos. La película de 2002 representó una nueva etapa en la cinematografía de Studio Ghibli, desde el tipo de animación que distaba de otros filmes clásicos de la compañía, hasta el hecho de que la historia se trataba del primer spin-off de una producción anterior. En Susurros del Corazón - 91% conocimos al Barón Humbert von Gikkingen, y en esta cinta lo vemos en acción mientras rescata a una adolescente que por accidente se ha involucrado con unos gatos muy insistentes.

Dentro de la fantástica película de Studio Ghibli dirigida por Hiroyuki Morita, Yousuke Saitou prestó su voz para el personaje de Toto. En la vida real esta ave sólo es una estatua de piedra que representa a un cuervo, pero una vez que se pone el sol cobra vida dentro del Cat Bureau. Resulta ser muy amable y agradable con la joven Haru, a diferencia del gato Muta, quien constantemente se burla de ella por haber salvado al príncipe gato a punto de ser atropellado y ahora estar metida en una bochornosa situación nupcial. Todo ayuda al Barón Humbert von Gikkingen a alcanzar a Haru cuando es llevada al Reino de los Gatos y también a que regresen a salvo.

También te recomendamos: Army of the Dead de Zack Snyder tendrá precuela y serie de anime en Netflix

Otro de los papeles más notables en la carrera de Yousuke Saitou fue el del Jefe Uramura en la primera película de la trilogía live-action basada en el famoso manga Rurouni Kenshin. La historia central del filme, dirigido por Keishi Ohtomo, gira en torno a Kenshin Himura un conocido samurái por su destreza con la espada y su sangre fría en el combate. Tras protagonizar innumerables batallas para devolver el poder al Emperador, juró que no volvería a asesinar y como penitencia viaja por el Japón de la era Meji ayudando a quien lo necesite.

En Samurái X el Jefe Uramura decide no perseguir a Kenshin por portar ilegalmente una espada y también se entera de que el samurái es una buena persona a pesar de su reputación, por lo que termina convirtiéndose en su aliado y le informa sobre los disturbios locales.

Según reporta ComicBook, Saitou murió debido al cáncer de faringe. El actor supuestamente se encontraba en buen estado de salud tras haber sido operado en julio pero su condición cambió el pasado 19 de septiembre. Después de la cena aquella noche, el intérprete fue llevado a un hospital de Tokio y falleció mientras recibía tratamiento. Su familia se encargará de realizar un servicio privado para honrar la vida y carrera del actor. Le deseamos un buen viaje y que descanse en paz.

Te podría interesar: Hayao Miyazaki y su “odio” hacia el anime y los otakus