Tom Cruise podría ser Iron Man en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Todavía nos estamos recuperando de la muerte de Tony Stark (Robert Downey Jr.) en la increíble Avengers: Endgame - 95%, pero el equipo encabezado por Kevin Feige ya está maquinando quién podría darle rostro a Iron Man en la próxima cinta de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De acuerdo con un nuevo informe del experto en el tema, Daniel Richtman, el estudio quiere que Tom Cruise interprete al Hombre de Hierro en una de las líneas temporales del multiverso que veremos en el filme. ¿Qué les parece?

Sin duda los fans del MCU ya deben conocer esta historia, pero si eres neófito en el tema, te contamos que mucho antes que existiera un destello de un universo de películas que juntara a los mejores personajes de Marvel, hubo numerosos intentos por realizar una adaptación del adorado Iron Man. Universal lo intentó en 1990 con Stuart Gordon y Fox hizo lo suyo en 1999 con Quentin Tarantino aparentemente al mando. Desde finales de esta década el personaje comenzó a vincularse fuertemente a Tom Cruise, quien durante años se pensó sería el que llevaría el nombre de Tony Stark.

En 2004 Nick Cassavetes firmó bajo el sello New Line Cinema, antes de que las cosas se derrumbaran una vez más y los derechos de Iron Man cayeran en manos de la compañía de producción Marvel Studios en 2005. Como todos sabemos, Jon Favreau fue el encargado de colocar a Robert Downey Jr. al frente de uno de los personajes más taquilleros e influyentes del género de superhéroes en Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, quien rápidamente sirvió como plataforma de lanzamiento de una de las franquicias más lucrativas y populares de Hollywood.

Tal como mencionamos previamente, el Iron Man que conocíamos se despidió del MCU en Endgame y por más que los fans han estado especulando el regreso del personaje a la franquicia, de parte de Downey Jr. no han habido más que negativas al hecho de volverse a poner la armadura. Sin embargo, el actor no es el único que podría interpretar al adorado superhéroe, y de acuerdo con el experto en Marvel, Daniel Richtman, el estudio quiere que Tom Cruise dé vida al magnate en una versión alternativa que veríamos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Están considerando un montón de cameos interesantes para que Strange interprete diferentes versiones del personaje que conocemos. Un ejemplo que escuché que están considerando es Tom Cruise como Tony Stark de otra Tierra (en un momento, Cruise casi consiguió el papel de Stark antes que RDJ).

Si bien existen altas posibilidades de que esto jamás suceda, especialmente porque los fanáticos podrían rechazar a alguien más interpretando al personaje que dio rostro a la franquicia en las fases anteriores, en realidad esto no significa que el estudio planee reemplazar a Downey Jr. El cameo resultaría interesante para alimentar la trama de los multiversos y abrir las posibilidades a otras historias (incluso el regreso de otros queridos superhéroes como el Capitán América de Chris Evans).

Por ahora Tom Cruise es un nombre en la lista, pero tomando en cuenta que el actor estuvo vinculando a Iron Man durante años, tiene sentido que el estudio tome una referencia de la vida real para hacer más atractiva su producción a los fanáticos. Aunque llegar al precio para obtener a un intérprete de la lista A de Hollywood puede ser un completo dolor en el bolsillo de Marvel Studios, es probable que Disney quiera arriesgarlo todo por una producción que ayude a salvar la franquicia después del desfalque económico que ha representado el 2020 debido a la pandemia.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa programada para el 22 de marzo de 2022, aunque habrá que esperar a los cambios que surjan en los siguientes meses.

