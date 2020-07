Activista de Black Lives Matter asegura que Dragon Ball es racista

Dragon Ball es uno de los animes más influyentes de toda la historia, eso es algo que no podemos poner en duda, sin embargo, al igual que con muchas otras producciones televisivas que vieron la luz en décadas anteriores, de vez en cuando provoca reacciones negativas entre espectadores más o menos nuevos. La gran obra maestra de Akira Toriyama fue condenada por un activista de Black Lives Matter, el movimiento estadounidense que lucha por los derechos de las comunidades afroamericanas y que ha logrado una mayor relevancia tras el asesinato de George Floyd a finales de mayo. ¿La razón del disgusto? El activista opina que Mr. Popo es una representación racista.

El manga de Dragon Ball comenzó a publicarse en Shonen Jump a partir de 1984 y no pasó mucho tiempo para que llegara la adaptación animada. Esta creación japonesa ganó notoriedad en Latinoamérica gracias a las constantes transmisiones en canal 5 y al excelente doblaje en nuestro idioma. La animación de culto es considerada uno de los grandes pilares en el género y todavía al día de hoy es posible percibir su influencia en numerosas obras. Muchas personas en nuestro país, por ejemplo, crecieron junto a la aventuras de Dragon Ball, acontecimientos épicos que despertaron lo mejor de la imaginación y dieron sentido a un universo sin igual.

Pero no todos quedan deslumbrados con la maravilla que representa Dragon Ball, y uno de los casos es el usuario de Twitter Heavenly D. Controller y activista de Black Lives Matter, quien hace unas semanas compartió su controvertida opinión sobre Mr. Popo, un personaje del que todos tenemos memoria. Mr. Popo es un tipo de genio, con piel oscura y acento árabe, se desarrolló como el asistente de Kami-sama y estuvo presente en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super; se trata de un ser con gran poder puesto que en numerosas ocasiones somos testigos de sus increíbles hazañas. Aquí las palabras de Heavenly D. Controller al respecto:

The fact that we all just overlooked that Mr. Popo is the most racist caricature ever brough to anime LOL