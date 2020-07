Amber Heard admite que agredió físicamente a Johnny Depp pero lo justifica

Los días transcurren y más declaraciones polémicas toman forma en el juicio de Johnny Depp y The Sun. Este martes, Amber Heard de nuevo sube al estrado para declarar sobre la tormentosa relación que mantuvo con el actor de 2015 a 2017; Eleanor Laws, representante de Johnny, cuestionó a la estrella de Aquaman - 73% sobre un incidente acontecido al principio del matrimonio. Heard admite que sí golpeó a su ex-esposo en el pasado, sin embargo, recalca que fue una acción en defensa propia. A pesar de sus esfuerzos, las redes sociales siguen manteniéndose del lado de Depp. Sigue leyendo para conocer las recientes palabras de Amber recogidas por Associated Press.

No te pierdas: Amber Heard declara que Johnny Depp la mantuvo como "rehén" y amenazó con matarla

Johnny Depp demandó a The Sun por difamación tras la publicación de un controvertido artículo de 2018 en el cual lo llama "golpeador de esposas". No pasó mucho tiempo para el caso despegara y se convirtiera en un gran escándalo seguido por medios internacionales; algunos consideran que a estas alturas se trata de un circo monumental, no obstante, el público todavía está interesado en conocer la conclusión que les espera a los involucrados en los próximos días. Cada mañana de juicio se capturan con fotos a los participantes de rostros benevolentes, expresiones que tienen como objetivo conceder su mejor imagen a la prensa. Tanto Heard como Depp están haciendo todo lo posible para salvar su reputación.

En la más reciente sesión, Amber Heard habló sobre un incidente de 2015 en el que presuntamente Johnny Depp se tornó violento con la actriz y su hermana. Se menciona que el actor agredió físicamente a ambas y que incluso trató de atentar contra la vida de la hermana; Heard señala que golpeó a Johnny con el único objetivo de defenderse, pues recordó los rumores sobre el aparente atentado del actor en contra de Kate Moss, su ex-novia. Puedes leer el testimonio que Heard concedió en el juicio, a continuación:

Johnny nos golpeó a mí y a mi hermana. Ese día golpeé a Johnny en defensa de mi hermana. Estaba a punto de empujarla por las escaleras y, un momento antes de que eso sucediera recordé la información que había escuchado respecto a que empujó a una ex novia, creo que era Kate Moss, por las escaleras. Había escuchado este rumor de dos personas y estaba fresco en mi mente. En un instante reaccioné en defensa de ella. Durante años nunca lo había golpeado. Nunca lo había hecho y nunca olvidaré ese incidente. Fue la primera vez después de todos estos años (lo golpeé).

Te invitamos a leer: Activista de MeToo que fue víctima de Harvey Weinstein declara a favor de Johnny Depp

Amber Heard vivió su mejor momento a finales de 2018 gracias al estreno de Aquaman. Las redes sociales se rindieron a sus pies tras observar sus habilidades para el drama, la acción, y por supuesto su belleza física; además, encantó al mundo que su presunto estatus como sobreviviente de violencia doméstica; fueron semanas excelentes para la actriz, sin embargo no duró mucho, pues a principios de 2019 llegó la demanda de Johnny Depp por US$ 50 millones. La batalla legal en la que se encuentran enfrascados está repleta de evidencia delicada, con cada actor mostrando cosas desagradables del otro para no perder el juicio. Con Amber las cosas se vinieron en picada a principios de febrero, cuando salieron a la luz algunos audios en donde se le escucha violentar a su ex-esposo.

En su artículo publicado para The Washington Post en 2018 escribe: "Me dijeron que nunca volvería a trabajar como actriz, que estaría en la lista negra. Incluso surgieron preguntas sobre si sería capaz de mantener mi papel de Mera en las películas de Liga de la Justicia - 41% y Aquaman". Con el juicio de estos días, así como su mala reputación entre las redes sociales y los fans del DCEU, es poco probable que las cosas vuelvan a ser tan buenas para ella como antes. ¿Logrará encontrar la salvación entre el público o podemos considerarla como un caso perdido?



También puede interesarte: Winona Ryder explota contra Amber Heard: "es imposible creer que sus acusaciones sean ciertas"