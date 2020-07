Película de Flash omitirá mucho de Flashpoint, incluyendo la guerra de atlantes y amazonas

La película de Flash se ha retrasado una y otra vez, y con los tropiezos tan grandes que tuvo el DC Extended Universe (DCEU) en 2016 y 2017 muchos deben haber pensado que no había mucha esperanza, pero las noticias siguen llegando de que el proyecto continúa, el problema es que la promesa hecha en la Comic-Con de 2017 de que la cinta estaría basada en el cómic Flashpoint no será cumplida por lo visto.

Además de haber perdido a sus directores una y otra vez, Flash se vio retrasada por el fracaso en taquilla de Liga de la Justicia - 41%, pero ahora el director Andy Muschietti (Mamá - 65%, It (Eso) - 85%, It: Capítulo Dos - 80%) está desarrollando una historia muy libremente basada en Flashpoint, lo cual ya había anunciado en The Hashtag Show (vía Comicbook) en enero. Ahora sus palabras son confirmadas en exclusiva por Heroic Hollywood con ciertos detalles que molestarán a los fanáticos del cómic original.

En Flashpoint, serie de cómics publicados en 2011, Barry Allen / Flash viaja al pasado para salvar a su madre, pero no sabe que al cambiar la historia provoca que el futuro sea desastroso. Esta historia fue adaptada fielmente en el largometraje animado Liga de la Justicia: La Paradoja del Tiempo - 100%, en ella los habitantes de Atlantis y las Amazonas están en guerra, la Liga de la Justicia no existe y Bruce Wayne no es Batman, sino su padre Thomas Wayne. ¿Qué de todo esto veremos en la película dirigida por Muschietti?

De acuerdo con Heroic Hollywood, no solo estará ausente Thomas Wayne como Batman, también la guerra entre atlantes y amazonas será omitida por completo, con lo que podemos descartar la participación de Jeffrey Dean Morgan (Watchmen, Los Vigilantes - 65%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, The Walking Dead - 63%) como Thomas Wayne / Batman y de Gal Gadot (Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Mujer Maravilla - 92%, Wifi Ralph - 91%) como Mujer Maravilla. Esto es decepcionante para los fans que soñaban con ver a más miembros del universo de DC en este filme.

Pero no hay que perder la esperanza de que el resultado final deje satisfecho al público, recordemos que Logan - 93% adaptó libremente Old Man Logan, cómic de Mark Millar que contaba con varios personajes de Marvel como Hulk, Hawkeye, y otros que estuvieron completamente ausentes en la versión cinematográfica por cuestiones de derechos. Si Muschietti logra combinar lo mejor de su oficio con los aspectos esenciales del cómic Flashpoint, todavía hay esperanza.

Aunque no tendremos a un Thomas Wayne interpretado por Jeffrey Dean Morgan, veremos a Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, En Primera Plana - 96%) de regreso en el papel de Bruce Wayne. ¿De qué manera Flash alterará al universo para que el universo creado por Tim Burton hace 3 décadas renazca de las cenizas? Tendremos que esperar para averiguarlo, así como hemos estado esperando por noticias de Ezra Miller (Tenemos que Hablar de Kevin - 76%, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73%, Las Ventajas de Ser Invisible - 85%), pues el actor se metió en un tremendo escándalo luego de que filtraran un video donde agrede a una fanática que se estaba burlando de él.

La noticia de que Thomas Wayne estaría ausente en la cinta de Flash fue adelantada por el crítico de cine Umberto Gonzalez en su Twitter hace un mes:

There is no Thomas Wayne Flashpoint Batman in THE FLASH. It was discussed very early on in development stages a while back which matured into Micheal Keaton reprising his Bruce Wayne from Burtonverse INSTEAD of going the Thomas Wayne direction.https://t.co/u70GHJU330