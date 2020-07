Zack Snyder está emocionado por ver el trabajo de Matt Reeves y Robert Pattinson en The Batman

Cuando Ben Affleck (The Way Back - 92%, Mente Indomable - 97%, Perdida - 92%) dio a conocer que su tiempo como Batman había terminado muchos fanáticos lo lamentaron profundamente en redes sociales, pero una de las publicaciones más tristes fue la de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) , director que eligió al actor para interpretar a Batman. Sin embargo, más de un año después de que se anunciara que un nuevo actor interpretará al Hombre Murciélago, el director ha dejado todo rencor y remordimiento atrás y espera con ansias ver The Batman .

Como todos recordarán, Snyder tenía planes muy grandes para el Universo Extendido de DC (DCEU), pero la recepción negativa de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% llevó a Warner Bros. a intervenir en Escuadrón Suicida - 25% y Liga de la Justicia - 41% hasta dejarlas casi irreconocibles respecto a la visión original de sus directores. Por otro lado, The Batman originalmente estaba a cargo de Ben Affleck como director, guionista y protagonista, pero los problemas personales del actor, aunados a la desastrosa producción de Liga de la Justicia, provocaron un gran estrés en él y dejó el proyecto bajo la dirección de Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Cloverfield: Monstruo - 77%, El Planeta de los Simios: Confrontación - 90%). Más tarde este último optó por hacer un reboot y no una película dentro del DCEU, así que contrató a Robert Pattinson (High Life - 73%, Cosmópolis - 64%, Waiting for the Barbarians - 51%) para el papel principal.

Muchos creyeron que Snyder no tendría ningún interés en seguir de cerca las nuevas películas de DC Comics que se apartarán completamente de su idea original del DCEU, pero en una entrevista reciente que tuvo con la periodista Grace Randolph (vía Comic Book Movie) dijo lo siguiente:

Mira lo que Matt [Reeves] está haciendo con Batman, y por cierto, estoy super emocionado por ello. Creo que es un sorprendente cineasta y creo que va a ser grandioso, y Robert es genial.

Esto demuestra que actualmente Snyder hizo las paces con el hecho de que su universo cinematográfico ya no existe más, y que DC está tomando un camino diferente al que imaginó. Para suerte suya y de sus fans la oportunidad de terminar su propio corte de Liga de la Justicia es algo que no se había visto en la historia del cine. Todavía no hay fecha para su llegada a la plataforma de streaming HBO Max pero está programado para 2021.

Esta no es la primera vez que Snyder demuestra tener una mente abierta cuando se trata de disfrutar de los superhéroes en todos sus estilos y formas. A pesar de sus comentarios polémicos sobre Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% en 2015, que le granjearon muchos haters, en 2019 declaró en el panel del evento Zack Snyder: The Director's Cuts (vía ScreenRant) que ama las películas de Los Vengadores y ve todas las películas de superhéroes que llegan a los cines.

En la entrevista con Grace Randolph Snyder también reveló que su corte de Liga de la Justicia estará separado del resto del DCEU, y solo se enfocará en cerrar su trilogía que inicia con El Hombre de Acero y Batman vs Superman: El Origen de la Justicia:

Francamente, el universo cinematográfico de DC se ha ramificado como un árbol y ha florecido y crecido de formas geniales. Pero para mí, en donde cae [Liga de la Justicia], creo que realmente representa su propio camino. Está separada del universo de DC y su continuidad. Y creo que eso es algo bueno. Me parece que el poder de DC y una de sus fortalezas, es el concepto del multiverso.

