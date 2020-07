Oscuro deseo le roba el primer lugar a La Vieja Guardia y Dark en Netflix

Sabemos que no hay nada más impredecible que el Top 10 de las producciones más populares de Netflix en México y Latinoamérica. Hace tan sólo unos días La vieja guardia - 73% y Dark - 100% se posicionaban entre los primeros lugares de lo más visto en la plataforma, sin embargo, la llegada de la primera temporada de Oscuro deseo - 60% cambió por completo el panorama y ahora la serie mexicana ocupa el puesto número uno en la plataforma de streaming.

La nueva producción mexicana escrita por Leticia López Margalli y dirigida por Pedro P. Ybarra y Kenya Marquez, sigue la aventura desenfrenada entre la reconocida abogada Alma Solares (Maite Perroni) y el joven de 23 años Darío Guerra (Alejandro Speitzer). El melodrama que se desarrolla en 18 capítulos de media hora de duración cada uno, ha recibido algunas buenas críticas por aportar nuevos elementos a las narrativas que el público consumidor de telenovelas está acostumbrado.

Tanto la historia que combina lo erótico con el misterio, como las actuaciones de los protagonistas, han sido elogiadas por unos y catalogadas como “parodia” por otros. Finalmente es el público quien decide, y esta vez es un hecho que la serie logró llamar la atención de los espectadores que la llevaron a la cima del top de Netflix. Si bien el tema central del show podía haber representado un tabú en el pasado para los televidentes mexicanos, la protagonista Maite Perroni afirmó en una entrevista para AP News que eso obedece a la mentalidad que culpa a la mujer por disfrutar su sexualidad, mientras premia a los hombres:

Generacionalmente [su personaje] todavía es resultado de una educación sexual y social que nos culpa por vivir nuestra sexualidad (…) Creo que es parte de una conversación muy necesaria. Al hombre se le aplaude y se le reconoce y se le da su mención honorífica y no hay un juicio alrededor de cómo viva su sexualidad, porque eso lo empodera, le da hombría y lo planta desde un cierto poder absurdo.

Detrás de Oscuro Deseo la lista de las producciones más populares de Netflix tiene a Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% en segundo lugar, Maldita - 73% en tercero, Encuentro Fatal - 18% en cuarto y Parker en quinto. En el sexto puesto se ubica Milf y en el séptimo La vieja guardia. Hace tan sólo unos días la película protagonizada por Charlize Theron (El Escándalo - 79%, Mad Max: Furia En El Camino - 97%, Blancanieves y el Cazador - 48%) se encontraba batiendo récords de reproducción en la famosa plataforma de streaming.

Se prevé que la película dirigida por Gina Prince-Bythewood sea el comienzo de algo mucho más grande. El final de la historia dejó el terreno listo para que llegue una secuela, y es muy probable que Netflix apueste por dar inicio a una saga de aventuras que tenga como protagonistas a estos guerreros inmortales. No será la única franquicia que el gigante de streaming está por desarrollar, pues ya es está confirmado con Joe Russo y Anthony Russo están trabajando con la compañía para realizar su propia serie de filmes al estilo de James Bond que dará inicio con The Gray Man.

La lista de lo más vistos en Netflix comienza a ponerse interesante en el puesto número ocho, ocupado por la clásica comedia Norbit, protagonizada por Eddie Murphy (Dr. Dolittle 2, Dolemite Is My Name - 100%, El Profesor Chiflado - 88%). El lugar número nueve es para la telenovela colombiana Yo Soy Betty, la Fea, producción que si bien ha sido replicada en infinidad de países e idiomas, continúa atrayendo a los televidentes al material original que fue tan popular en la televisión hace varios años.

La tercera temporada de Dark se queda en el puesto 10 de lo más visto de Netflix. Es un hecho que la última entrega de la serie dejó satisfechos a los fans que esperaban una épica conclusión para uno de los programas que se está colocando como uno de los mejores en muchos años, y que supo darle un final a la brillante historia.

