Para combatir el "review bombing", Metacritic implementa periodo de espera para poder calificar nuevos videojuegos

Esta vez va en serio, fans de los videojuegos. Tras el intenso review bombing del que fue víctima The Last of Us: Part II - 100%, Metacritic ha decidido implementar una nueva medida para impedir que usuarios que no han terminado un juego puedan realizar reseñas. Se espera que de ahora en adelante las críticas sean conscientes y partan de la experiencia total de una producción de este tipo, y no solamente de los juicios propios contra los contenidos que presenta. Te daremos todos los detalles a continuación.

Por supuesto que no es ninguna sorpresa que la continuación de The Last Of Us resultara en un completo triunfo. El nuevo lanzamiento de Naughty Dogs cumplió con las expectativas de la crítica especializada, pero no sólo eso, la mayoría de fans de la primera entrega no pueden negar que esta secuela es la despedida épica que cualquiera quisiera darle a su PlayStation 4. Sin embargo, el videojuego también tuvo que enfrentarse a los comentarios negativos que señalaban los contenidos LGTBQ+ de la historia, mismos que llegaron a tan sólo unas horas de su estreno.

Es evidente que estas críticas realizadas por hordas de haters afectaron la calificación de The Last Of Us Part II, situación que se salió de control y provocó que Metacritic comenzara a censurar los comentarios negativos de este tipo. Parece que la plataforma se tomó un buen tiempo para planear su siguiente estrategia: un período de espera para que los comentarios de usuarios puedan publicarse. La nueva política implementa un lapso de 36 horas después del lanzamiento oficial de un nuevo juego, lo que significa que antes de este tiempo será imposible emitir cualquier juicio de valor.

La sección de Metacritic donde normalmente podemos ver el puntaje de las reseñas de los usuarios ahora nos pedirá que pasemos más tiempo con el juego antes de emitir un comentario, sugerirá una fecha y hora para publicar la reseña. La nueva política se ha puesto en marcha con los lanzamientos recientes de Ghost of Tsushima y Paper Mario: The Origami King, los cuales llegaron el pasado viernes y pudieron ser calificados hasta el domingo. Un portavoz de la plataforma confirmó a GameSpot este cambio y explicó las razones detrás de éste (vía Comic Book):

Recientemente implementamos el período de espera de 36 horas para todas las reseñas de los usuarios en nuestra sección de juegos para garantizar que nuestros jugadores tengan tiempo de jugar estos juegos antes de escribir sus reseñas. Este nuevo período de espera para las reseñas de los usuarios se ha implementado en la sección Juegos de Metacritic y se basó en investigaciones basadas en datos y con el aporte de críticos y expertos de la industria.

Si bien Metacritic señaló que no hubo ningún juego en específico por el cual se implementara esta nueva medida, queda claro que la última polémica que involucró a The Last of Us Part II tuvo bastante que ver para que la plataforma decidiera tomar esta decisión. Cada vez es más común que los haters y trolls de Internet aprovechen estos espacios para calificar negativamente las producciones que presentan contenidos que no son de su agrado, en este caso, el LGBTQ+ y algunos cambios en la trama principal que no le gustaron a muchos. El último lanzamiento de Naughty Dogs llegó a recibir puntajes de “0” a las pocas horas de llegar al mercado.

Por otro lado, algunos usuarios decidieron darle un puntaje de “10” al videojuego para impedir que quedara tan mal calificado por los trolls. El review bombing en ningún sentido es beneficioso, pues provoca que las reseñas y calificaciones no demuestren de manera legítima la experiencia de una producción. En este sentido, el período de 36 horas permitirá que el jugador por lo menos se adentre lo suficiente al juego para poder emitir un juicio de valor razonado y no dejarse influenciar por otras situaciones externas.

