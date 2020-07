Avatar: The Last Airbender es convertido en musical por fans

Avatar: The Last Airbender es una de las series más importantes creadas por Nickelodeon y los fanáticos pueden observarse a través de todo el mundo. Nunca es mala idea rendir tributo a la animación, y una chica muy talentosa lo ha hecho en compañía de un grupo de fanáticos. A través de redes sociales se han compartido las composiciones de Katherine Rose-Lynn, quien se ha entregado a la tarea de dar sentido a varias canciones del tipo musical inspiradas en escenas importantes de La Leyenda de Aang. Podemos decir con certeza que varias de ellas honran el legado del personaje y nos deja para la posteridad algunas melodías que podamos tararear.

Conocida en Latinoamérica como Avatar: La Leyenda de Aang, es una serie animada por Nickelodeon en colaboración con Corea del Sur, Fue creada por Bryan Konietzko y Michael DiMartino, un par de animadores que, inspirados por el fascinante mundo asiático, nos entregaron una aventura única capaz de hipnotizar a los espectadores de todas las edades. The Last Airbender se encuentra cargada con enormes virtudes, pero tal vez la más importante de todas ellas es el cuidadoso desarrollo concedido a sus personajes, quienes fueron tratados con suma delicadeza y respeto por los guionistas. Nadie es indiferente a los encantos de The Last Airbender y las prubas pueden encontrarse en todos lados.

Con la reciente llegada de The Last Airbender a la plataforma de Netflix en Estados Unidos, se ha incrementado el número de espectadores jóvenes que por fin tienen la oportunidad de acercarse a la serie, hecho que definitivamente marcará sus vidas para bien. En redes sociales podemos observar a muchos adolescente que han quedado fascinados por la aventura de Aang y sus amigos. Con 17 años, Katheryne Lynn-Rose podría pertenecer al público que solo hasta hace poco descubrió la animación, pero que ya ha desarrollado un cariño y fervor por la serie tan poderoso como el de cualquiera que creció con ella hace más de una década. Su composiciones están inspiradas en personajes o locaciones de la serie, puede escucharlas a continuación:

¿Esta chica de 17 años está haciendo un musical completo de Avatar: The Last Airbender en TikTok? ¡Oh, por dios! Sigan a Katheryne Lynn-Rose. Ya ha escrito muchas canciones, oh, por dios.

THIS 17 YEAR OLD GIRL IS MAKING AN ENTIRE AVATAR THE LAST AIRBENDER MUSICAL ON TIKTOK?! OH MY GOD?!! follow @ katherine.lynnrose, she’s written a lot of songs already oh my god pic.twitter.com/rJ1e2cvyba — Klaudia Amenábar (@kaludiasays) July 15, 2020

Reina de Hojas de Vid.

queen of leaves from the vine 😭 pic.twitter.com/KKsQZjNNTk — Klaudia Amenábar (@kaludiasays) July 15, 2020

Aquí hay otro basado en el tema 'Avatar's Love' porque Katherine es literalmente una genio.

here’s another one based on the “Avatar’s Love” theme bc Katherine is literally a genius https://t.co/mDlSu9nzw3 https://t.co/j3s6hObuhA — Klaudia Amenábar (@kaludiasays) July 16, 2020

Avatar: The Last Airbender sigue marcando vidas y eso es algo innegable. Nickelodeon no ha tenido más remedio que rendirse a los pies de Netflix y conceder los derechos de distribución tanto de la serie, como de la olvidable adaptación live-action. Cuando en Estados Unidos apareció la animación en el catálogo no pasaron muchas horas para que llegase hasta los primeros lugares del Top 10. En Latinoamérica siempre tuvimos la fortuna de contar con el título en la plataforma, y todavía al día de hoy somos beneficiados con tal destino. El público nunca se cansará de disfrutar con las aventuras de Aang, Katara, Zuko, Toph, Sokka y el resto de la compañía.

Pero aunque la serie terminó en 2008 con un final que pocas serie tienen la convicción de realizar, el viaje de Aang está por comenzar. Así es, nos referimos a la adaptación live-action que corre a cargo de Netflix y que por el momento no ha anunciado grandes noticias. Es imposible negar que muchos fans se sienten temerosos por lo que la empresa pueda hacer con la historia de El Último Maestro Aire, muy conscientes están de que las adaptaciones de Netflix suelen cambiar a los personajes originales de forma radical y con pocas luces de sentido que puedan justificarse, a menudo con el objetivo de brindar un inclusión a ciertos grupos. El estudio tiene un gran compromiso con el argumento y con los fanáticos, una serie claramente inspirada en el mundo asiático no tendría por qué entregar algo diferente.

Por el momento no existe una fecha de estreno para el live-action de Avatar: The Last Airbender, Netflix está manejando la serie con un hermetismo sorprendente, sin embargo, los rumores apuntan a que podría ser la producción más cara en toda la historia de la empresa... esperamos que así sea y que se tomen el tiempo necesario para entregar una adaptación de calidad.

