Ben Affleck podría estar en conversaciones para aparecer en The Flash y luchar junto al Batman de Michael Keaton

Los rumores sobre el regreso de Michael Keaton como Batman, esta vez para la cinta de The Flash, han invadido los tabloides y las redes sociales durante las últimas semanas. Claro que nada claro tenemos sobre la mesa, sin embargo, la esperanza se mantiene entre los fanáticos que esperan con ansias el regreso del mítico Bruce Wayne retro que dio sentido a las primeras adaptaciones cinematográficas del superhéroe. Ahora nueva información llega a los encabezados: Ben Affleck podría volver como Bruce para la cinta de Flash, esta vez para hacerle compañía a la versión de Keaton como un Batman de otra dimensión ¿Se atreverá Warner a llegar tan lejos con su personaje?

Ben Affleck lleva mucho tiempo en la industria del cine y se ha destacado como actor, guionista y director. En los últimos años obtuvo suma popularidad gracias a su interpretación como Batman en las películas del DCEU, un papel que fue bien aceptado por algunos, pero no tanto por otros. A principios de 2019 se confirmó que no regresaría como el caballero oscuro y que su personaje en The Batman de Matt Reeves sería cubierto por alguien más. Fue un duro golpe para los fans del personaje y para el universo cinematográfico mismo, el cual apenas estaba dando los primero pasos en su búsqueda hacia niveles superiores en el género.

La salida de Ben Affleck del DCEU dejó muy consternado al público, al menos para quienes veían en él al mejor Batman que el mundo ha conocido, claro que esta aseveración puede sujetarse fácilmente al debate. No obstante, es imposible negar que el Bruce Wayne de Affleck ha dejado una huella profunda en la cultura popular: nos mostró a una versión mucho más madura y oscura del personaje. Aunque las tres películas en las que apareció, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, Escuadrón Suicida - 25% y Liga de la Justicia - 41%, no destacaron por su calidad, Ben nos dejó un trabajo inolvidable en cada una. Es un Batman que no se olvidará jamás.

We Got This Covered reporta que Ben Affleck podría estar en pláticas con Warner Bros. para retomar su papel como Batman en el DCEU, esta vez en The Flash; pero no solo llegaría para sorprendernos como Bruce Wayne, también se encontraría con la versión entregada por Keaton varias décadas antes como un Caballero Oscuro al más puro estilo de Batman Beyond. Por si lo anterior fuera poco, también siguen presentes los rumores sobre el retorno de Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne, quien interpretaría a una versión alternativa del personaje, la más famosa de Flashpoint y que durante un largo tiempo ha causado fascinanción entre los seguidores.

Por ahora, el DCEU tiene una nueva oportunidad para enmendar los grandes errores cometidos por las películas anteriores. Es una pena que tanto sus directores como sus ejecutivos no hayan sabido moverse en el espinoso terreno del cine de superhéroes y hayan terminado decepcionando a los fans de la saga con varias adaptaciones que no hacen mucho por enaltecer a los protagonistas.

Las siguientes películas del DCEU introducirán a nuevos superhéroes y villanos en un intento por crear una continuidad renovada, lejos de todo el mal causado en el pasado. En este sentido, los actores contratados en las cintas anteriores no eran el problema, sino los guiones y directores que se encargaron de llevar las historias por un mal camino. Por suerte, todavía no le decimos adiós a Gal Gadot como Mujer Maravilla y a Jason Momoa como Aquaman; con el éxito que sus películas obtuvieron en taquilla es obvio que Warner Bros. no los dejará ir tan fácil.

Por otro lado, Andy Muschietti se encargará de dirigir The Flash, cinta que llegará a la cartelera en 2022. Ezra Miller sigue perfilándose como la estrella principal de la aventura y parace que podría tener todo lo necesario para zurcir los daños observados en la historia del DCEU. Descubriremos el resultado final con el progreso de los años.

