Deadpool tendría una historia de origen completamente nueva en el MCU

Ryan Reynolds soñaba con tener una película y un personaje definitivo en el cine de superhéroes, y todos sus sueños se hicieron realidad en 2016 con el estreno de Deadpool - 84%, cinta que adaptó las aventuras del famoso mercenario Marvel con un estilo único que jamás veremos entre las producciones de Disney en el mismo género. Pero tras algunas entregas de gran éxito, los sueños del actor y el estudio se vieron interrumpidos por la mano del ratón; la empresa compró Fox por más de US$ 71 mil millones, ahora las cosas serán muy diferentes. De acuerdo con nueva información, el personaje tendría una nueva película pero con una historia de origen completamente nueva.

Hace tan solo unos días se informó que Deadpool podría tener una precuela ubicada mucho tiempo antes de los acontecimientos observados en Avengers: Endgame - 95%, algo que sin lugar a dudas sería escandaloso para los fans que ya sentaron cabeza con el personaje de Fox, pero también interesante de ver. Ahora, We Got This Covered reporta que la historia de origen para el antihéroe será algo muy diferente a lo visto en las cintas de Fox estrenadas en años anteriores; a decir verdad, este movimiento por parte de Marvel Studios sería lo más esperado de su parte, la empresa no quiere mantener atadura alguna con la historia creada en la empresa que anteriormente se desarrolló como su competencia directa en el tema de superhéroes.

En la aventura presentada por Fox en 2016 conocimos a Wade Wilson, mientras descubre que posee un terrible tipo de cáncer incurable. A pesar de ser una película dedicada a la comedia absurda, nos entrega una cita entrañable que Marvel Studios no se atrevería a tocar ni con un palo por temor a herir susceptibilidades: "La peor parte del cáncer no es lo que te hace a ti, sino lo que le hace a las personas que amas". Wade toma la decisión de dejar a su novia y se somete a un experimento que podría curarlo, sin embargo, tiene efectos muchos más notables: destruye la enfermedad pero le concede una impresionante habilidad de regeneración que le impide morir, y de paso deforma todo su cuerpo.

El informe de We Got This Covered señala que Marvel Studios colocará a Wade Wilson en el MCU como un mercenario/asesino al servicio del programa Weapon X, también conocido como Arma X. De acuerdo con los cómics de Marvel, se trata de una instalación de investigación clandestina patrocinada por el gobierno; se sabe que este proyecto fue el encargado de dar sentido a famosos personajes de las historietas como Leech, Wolverine y, por supuesto, Deadpool. No podemos negar que se trataría de un origen mucho más fiel a las publicaciones de la casa editorial y, quién lo sabe, con los pasos adecuados podría encontrar un buen lugar entre la aceptación de los fans más exigentes que ya se han acostumbrado a la versión de Fox.

El Deadpool de Fox es cínico, hilarante y no teme hablar con el público, características que no son nada comunes entre los personaje de Marvel Studios y que probablemente tendrán que cambiar; no obstante, ya es una ganancia que el personaje tenga la oportunidad de quedarse en el MCU con el mismo actor, cosa que al parecer no sucederá con los X-Men. Los mutantes han corrido con una suerte algo diferente y es obvio que Kevin Feige y compañía se están preparando para concederles un giro algo diferente a lo observado en las muchas películas que vimos en años anteriores.

Aunque Deadpool ha pasado a formar parte de Disney, tenemos la fortuna de que el personaje continuará siendo interpretado por Ryan Reynolds. La tercera entrega del mercenario, por así decirlo, llegará por parte de Marvel Studios y muy probablemente como una especie de reboot para el personaje. El actor anunció meses atrás que ya tuvo la oportunidad de reunirse con los ejecutivos de Disney para estudiar los detalles de su afiliación a la empresa. Tan solo es cuestión de tiempo para que las noticias sobre la nueva película comiencen a ver la luz de los medios; sin lugar a dudas el MCU tiene un gran desafío para cumplir en los próximos años: estar a la altura de las circunstancias.

