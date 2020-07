John Boyega confiesa que ha dejado atrás Star Wars y no quiere volver

Han pasado siete meses desde el estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% en cines y no hemos tenido asombrosas novedades sobre lo que le espera a la franquicia cuya propietaria es Disney. Aquella película fue esperada por los fans con grandes expectativas, sin embargo, terminó convirtiéndose en una gran decepción para la crítica y para los seguidores de la marca. Esta trilogía le ha dado oportunidad a nuevos talentos, entre ellos John Boyega, quien en tres cintas interpretó a FN-2187, mejor conocido como Finn. A través de una nueva entrevista con Comicbook, el actor de 28 años revela que para él Star Wars ha quedado atrás y que el horizonte está lleno de proyectos.

Finn fue presentado en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% en 2015, un humano que fue arrancado de su hogar y convertido en stormtrooper al servicio de la Primera Orden; en un principio Finn parecía tener mucho más potencial, sin embargo, en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91% se le dio un rol bastante secundario y con poca influencia en la línea principal. A pesar de lo anterior, para The Rise of Skywalker no se esforzaron ni un poco por hacer de su personaje algo entrañable y terminó convertido en una aspiración insulsa, algo que pudo ser pero fracaso. Lo cierto es que fue algo muy injusto para el personaje, un atropello resultado de los malabares penosos hechos por Disney al conceder los proyectos a varios directores sin tener definida la aventura desde el inicio.

Pero tal parece que lo peor para Boyega ha quedado atrás y ahora está listo para volver al set de rodaje con otros personajes que le den sentido a su carrera y lo hagan olvidar lo sucedido en Star Wars. A través de su perfil en Instagram compartió recientemente una fotografía en donde podemos verlo preparándose para interpretar un nuevo papel, específicamente en la sala de maquillaje; Boyega ya se encuentra a bordo de su nuevo proyecto, eso sí, manteniendo todas las recomendaciones de salud, la pandemia todavía no ha terminado. Durante su nueva conversación con Brandon Davis de Comicbook, John habla sobre estar listo para una nueva vida con Star Wars fuera de ella.

¡Si! Sí, estoy listo para la vida después de Star Wars. Después de Star Wars es cuando se termina el cheque. La vida después de Star Wars está a punto de encenderse. Es agridulce debido a las conexiones que hicimos en el set, las personas increíbles, personas importantes para mi vida, específicamente Oscar [Issac] y Daisy [Ridley]. Ahora estoy listo para ver crecer y prosperar nuestras relaciones en el mundo real.

Algunos están de acuerdo con que John Boyega debería unirse a otra mega-franquicia de Hollywood, del tipo Marvel Studios o similares... lo que no saben es que el actor ya los tuvo justo en la palma de su mano. John habla sobre su paso por el terreno de los superhéroes y profundiza en sus intereses artísticos; está claro que su futuro es mucho más brillante en comparación a otros actores que más o menos despegaron con la trilogía Star Wars de Disney, su discurso para el moviemiento Black Lives Matter le dio algunos puntos extra de popularidad en las redes sociales.

Me senté con Marvel hace años, pero esa no es la dirección en la que quiero ir en absoluto. Ya sabes, ahora acabo de terminar Small Axe de Steve McQueen. También estoy haciendo una película llamada They Cloned Tyrone. También estoy haciendo una película con Kevin Costner, que está mucho más enfocada en la acción. Solo trato de extender esa versatilidad. Simplemente lo extiendo y veo en qué personaje me puedo transformar. Y volver a donde vine, que en gran parte es el cine independiente.

¿Logrará Lucasfilm arreglar todo el daño que ha provocado a Star Wars en los últimos años? Bajo el mando de Disney, la franquicia ha tenido grandes momentos, ahí tenemos el ejemplo de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%; sin embargo, la trilogía que debía heredar la historia Skywalker resaltó por ser un compendio de ideas arrojadas al azar que no fueron ordenadas o bien desarrolladas. J.J. Abrams y Rian Johnson hicieron cosas muy diferentes, y tal parece que nunca se sentaron a hablar realmente sobre narrar una aventura en conjunto. Esperamos que Disney haya aprendido de este nefasto error y no volvamos a encontrarnos con una escritura tan desagradable como la ya observada.

La siguiente película de Star Wars llegará en 2022 con Taika Waititi en la silla de director, primero es necesario que termine su labor con Thor: Love and Thunder para poder involucrarse de forma absoluta en la nueva historia de la galaxia. ¿Podrá estar a la altura de los clásicos o al menos elevarse por encima de la trilogía reciente? Esperamos que sí, el cineasta ya demostró un poco de sus habilidades durante el final de temporada de The Mandalorian - 90%. Las expectativas para el nuevo proyecto son muy, muy altas.

