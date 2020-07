Actor de X-Men asegura que el MCU no puede aportar nada interesante a la franquicia

Desde hace un buen tiempo el fandom de los X-Men está soñando con ver de vuelta a los mutantes en una de las franquicias más grandes de los últimos años: el Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien el equipo encabezado por Kevin Feige no ha confirmado en qué momento veremos a estos superhéroes de vuelta, muchos ya están imaginando los escenarios ideales para que nuestros queridos personajes hagan su estelar aparición. Sin embargo, no todo es entusiasmo, y algunos no tienen mucha fe en las nuevas aportaciones que Disney pueda hacer a la historia.

Bruce Davison (The Lords of Salem - 44%) apareció en la gran primera película de X-Men - 81%. En este filme interpretaba el papel del senador Robert Kelly, el antagonista de la historia que está buscando sea aprobada la “Ley de Registro de Mutantes”, misma que obligaría todas las personas de este tipo a revelar sus identidades y habilidades especiales. El personaje termina como conejillo de indias de la nueva máquina de Magneto (Ian McKellen), lo que lo convierte en un mutante inestable que al final pierde la vida dentro de la Escuela de Xavier para Jóvenes Superdotados.

Si bien el personaje de Davison muere en la primera película de los X-Men, lo vemos de vuelta en X-Men 2 - 86%, donde la intrépida Mystique (Rebecca Romijn) toma su identidad para continuar moviéndose en el mundo de la política e impedir que los mutantes sean acechados por el gobierno de Estados Unidos. En una conversación reciente con Inverse, el actor que dio vida a este conocido villano con una de las muertes más recordadas en la franquicia, habló sobre el reciente vigésimo aniversario de la cinta que le dio comienzo a todo.

Davison no está convencido de que lo que venga después sea demasiado espectacular. El actor aseguró que no está interesado en lo que el Universo Cinematográfico de Marvel pueda aportar a la franquicia de los X-Men, pues piensa que es un error simplemente borrar todo y comenzar de nuevo; sobre todo teniendo tantas historias y personajes de los cuales basarse gracias al trabajo realizado por Stan Lee (vía Comic Book):

No estoy realmente interesado en lo que Disney haga para refrescar a los X-Men. Simplemente están renombrando otra historia. Vienen con un nuevo pensamiento, una nueva idea, un nuevo personaje. Stan Lee lo hizo todo el tiempo. Vayan a buscar a Stan Lee en el mundo y vean qué se les ocurre. Y luego construyan todo sobre eso.

A pesar de que a Bruce Davison no le interesa lo que Disney y Marvel Studios puedan aportar a los X-Men, está convencido de que si lo llamaran para volver a darle vida al senador Kelly, no dudaría en darles el sí. “Me caería muerto, me sorprendería mucho. Estaría más que feliz de hacer cualquier cosa que tenga que ver con eso, pero ciertamente no estoy aguantando la respiración”, expresó el intérprete. Además, reveló que en algún punto tuvo contacto con el Partido Republicano (el mismo de Donald Trump) y descubrió que sus miembros estaban fascinados con el malvado personaje:

Pasé mucho tiempo en Washington con la Coalición Creativa haciendo campaña por las artes, y sólo me enviaban a las oficinas republicanas porque los republicanos se volverían locos con el senador Kelly. Fue genial hablar con Brownback [miembro de la actual administración de Donald Trump] y su gente sobre, ‘Oh, sí, senador Kelly. Me puedo identificar con este chico’.

Aunque Davison no esté muy entusiasmo con el futuro de los X-Men, definitivamente los fans no piensan lo mismo. Desde hace un buen tiempo los rumores en torno a quién será el primer mutante en debutar en el MCU han inundado la red, y si bien existe la posibilidad de que Eternals nos muestre el paradero de estos superhéroes, otros aseguran que será casi al final de la Fase 4 cuando obtengamos las primeras pistas sobre este poderoso grupo que todos adoramos.

